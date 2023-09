Von Euronews mit AFP

Der UTMB zählt er mit einer Streckenlänge von ca. 170 km, rund 10.000 zu überwindenden Steigungsmetern und einem Zeitlimit von 46,5 Stunden zu den anspruchsvollsten Bergmarathons weltweit.

Jim Walmsley hat den Ultramarathon am Mont Blanc UTMB gewonnen - in 19 Stunden, 37 Minuten und 43 Sekunden. Als erster US-Amerikaner überhaupt in der Geschichte des weltberühmten Rennens. Zweiter wurde sein Landsmann Zach Miller, Dritter der Franzose Germain Grangier.

WERBUNG

Bei den Frauen machte ebenfalls ein US-Amerikanerin das Rennen, Courtney Dauwalter in 23 Stunden, 29 Minuten 14' Sekunden. Es bereits ihr dritter Sieg am Mont Blanc nach den Titeln 2019 und 2021.

Zweite und Dritte wurden die Deutsche Katharina Hartmuth und die Französin Blandine L. Hirondel.

Der Utra-Trail du Mont-Blanc zählt er mit einer Streckenlänge von ca. 170 km, rund 10.000 zu überwindenden Steigungsmetern und einem Zeitlimit von 46,5 Stunden zu den anspruchsvollsten Bergmarathons weltweit.

Aus diesem Grund ist die Teilnahme nur erfahrenen Läuferinnen und Läufern gestattet, die äußerst schwierigen Gelände- und Wetterbedingungen standhalten können.