Von euronews

Die kubanische Regierung hat erklärt, ein mutmaßliches russisches Netzwerk zur illegalen Rekrutierung von Kubanern für "Militäroperationen in der Ukraine" aufgedeckt zu haben. Ziel des Netzwerks sei es, in Russland und Kuba lebende Kubaner in die Streitkräfte einzugliedern.