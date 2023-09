Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ukrainische Soldaten feuern während einer Beerdigung in Bila Tserkva, in der Nähe von Kiew, Ukraine, Salven ab. - Copyright Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ukrainische Soldaten feuern während einer Beerdigung in Bila Tserkva, in der Nähe von Kiew, Ukraine, Salven ab. - Copyright Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ein spanisches Unternehmen, das Freiwillige für den Kampf in der Ukraine rekrutiert, behauptet, in Kontakt mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium zu stehen und bietet Verträge für bis zu 3.400 Euro an.