Kim verspricht Putin volle Unterstützung für Russlands "heiligen Kampf"

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un bot dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die "volle und bedingungslose Unterstützung" seines Landes für den "heiligen Kampf" an, eine offensichtliche Anspielung auf den Krieg in der Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un am neuen russischen Weltraumbahnhof von Wostotschny in Sibirien empfangen. Die beiden Staatsmänner begrüßten sich herzlich. Kim versicherte Putin beim anschließenden Gespräch, Pjöngjang werde Moskau immer an der "antiimperialistischen" Front zur Seite stehen. Kim bezeichnete auch die Beziehungen Nordkoreas zu Russland als "oberste Priorität".

Putin sagte, er freue sich, Kim zu sehen. Der russische Präsident betonte, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit, humanitäre Fragen und die "Situation in der Region" als Themen auf der Tagesordnung stünden.

Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich in einer abgelegenen sibirischen Raketenabschussanlage zu einem Gipfel, der deutlich macht, wie sich ihre Interessen angesichts der unterschiedlichen, sich verschärfenden Konfrontationen ihrer Länder mit den Vereinigten Staaten angleichen.

Es wird erwartet, dass es bei diesem Gipfeltreffen, das zweite seit 2019, auch um die Lieferung von Waffen und Militärtechnologie gehen wird. Russland benötigt für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine dringend Munition. Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen.

Kim war in seinem schwer gepanzerten Sonderzug aus dem abgeschotteten kommunistischen Nordkorea angereist.