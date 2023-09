Im gepanzerten Zug: Kim Jong Un zu Gesprächen mit Putin in Russland eingetroffen

Von Euronews

Das Gipfeltreffen mit Putin soll in den nächsten Tagen im russischen Fernen Osten stattfinden. Moskau hat weder das Datum noch den Ort des Treffens angegeben.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist in einem gepanzerten Zug aus Pjöngjang in Russland eingetroffen, wo er zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin erwartet wird. Berichten zufolge wird er von seinen höchsten Militärs begleitet.

Die Reise hat im Westen Besorgnis über ein mögliches Waffengeschäft für Moskaus Krieg in der Ukraine ausgelöst.

Waffendeal im fernen Osten Russlands?

Wladimir Putin befindet sich derzeit in Wladiwostok in der Küstenregion, wo ein jährliches Wirtschaftsforum stattfindet, das am Mittwoch endet. Das Treffen soll jedoch in einem anderen Rahmen stattfinden, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Peskow sagte russischen Medien, dass die beiden Politiker insbesondere "sensible" Themen besprechen würden, ohne "den Warnungen" der USA Beachtung zu schenken.

Washington befürchtet, dass Moskau Waffen für seine Militäroperationen in der Ukraine aus Nordkorea bezieht, das selbst wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter Sanktionen steht.

Experten zufolge könnte es bei dem Treffen zwischen Putin und Kim um ein Waffenabkommen gehen. Putin versuche, Granaten und Panzerabwehrraketen von Nordkorea zu erwerben.

Pjöngjang wiederum sei auf der Suche nach Spitzentechnologie für nuklear angetriebene Satelliten und U-Boote sowie nach Nahrungsmittelhilfe.

Gepanzerter Sonderzug mit 60 km/h

Es handelt sich um Kim Jong Uns erste Auslandsreise seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, während der das Land seine Grenzen noch hermetische abschottete.

Kim ist mit seinem gepanzerten Zug nach Russland eingereist, laut Ria Novosti über die russische Küstenregion, die an Nordkorea grenzt. Bilder der russischen Agentur zeigen den Konvoi mit dunkelgrünen Waggons, der von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn angetrieben wurde.

Laut der südkoreanischen Zeitung Chosun Ilbo werden für die 1.200 Kilometer lange Strecke zwischen Pjöngjang und Wladiwostok mindestens 20 Stunden benötigt, davon ausgehen, dass der Sonderzug, der aufgrund seiner Panzerung wahrscheinlich sehr schwer ist , mit einer Duchschnittsgeschwindigkeit von etwa 60 km/h fährt.

Historische Bande

Zwischen Russland und Nordkorea bestehen historische Verbindungen und Kim Jong Un hat Moskau wiederholt seine Unterstützung im Ukraine-Konflikt signalisiert.

Für Andrej Lankow, einen Nordkorea-Experten an der Kookmin-Universität in Seoul, ist das Putin-Kim-Gipfeltreffen Teil einer "freundlichen diplomatischen Erpressung" Moskaus gegenüber Seoul. So wolle Russland die Südkoreaner davon abhalten will, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Südkorea ist in der Tat ein wichtiger Exporteur von Rüstungsgütern und hat Panzer an Polen, einen Verbündeten Kiews, verkauft. Das Land darf jeoch keine Waffen an Parteien liefern, die diekt in bewaffnete Konflikte verwickelt sind.

"Die Hauptsorge der russischen Regierung ist derzeit eine mögliche Lieferung südkoreanischer Munition an die Ukraine, nicht nur eine Lieferung, sondern viele Lieferungen", so Lankow gegenüber der AFP.

Laut Einschätzung eines anderen Experten, Cheong Seong-chang, Forscher am Sejong-Institut, werde die Wahrscheinlichkeit eines längeren Konflikts in der Ukraine steigen , sollte Nordkorea seine militärische Zusammenarbeit mit Russland intensivieren.

Als "Belohnung" für seine Hilfe für Moskau könnte die Entwicklung von Nordkoreas Atom-U-Booten und Aufklärungssatelliten schneller voranschreiten.