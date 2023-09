Hat Putins Besucher aus Pjöngjang Waffen im Gepäck?

Von euronews

Der Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Russland deutet auf eine Vertiefung der militärischen Beziehungen zwischen beiden Ländern hin. Und es geht um Waffenlieferungen.

Der Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in einer Flugzeugfabrik im Osten Russlands unterstreicht die sich vertiefenden militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Kim war am Dienstag zu einer ausgedehnten Reise in Russland eingetroffen. Während der Gespräche hat Pjöngjang offenbar Zusagen für Waffenlieferungen an Moskau für den Krieg in der Ukraine gegeben. Putin will zeitnah zu einem Gegenbesuch nach Nordkorea kommen, so Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten:

WERBUNG

„Es werden jetzt zügig Vorbereitungen für den Besuch des russischen Außenministers Lawrow in Pjöngjang getroffen, der voraussichtlich im Oktober stattfinden wird. Auch Kim Jong Un hat Putin in einem persönlichen Gespräch eingeladen, Nordkorea zu besuchen. Putin hat diese Einladung dankend angenommen.“

Präsident Putin hat Kim um militärische Hilfe gebeten, da Russland Schwierigkeiten hat, seine Streitkräfte mit Nachschub zu versorgen. Nordkorea hofft, im Gegenzug russische Technologie für sein Atomraketenprogramm zu erhalten. Der Westen hat Pjöngjang mit weiteren Sanktionen gedroht, falls es Waffen nach Russland schickt.