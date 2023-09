Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Tchin Tchin Wine Bar, in der sich Gäste offenbar mit Sardinen vergiftet haben - Copyright Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Tchin Tchin Wine Bar, in der sich Gäste offenbar mit Sardinen vergiftet haben - Copyright Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Euronews mit AFP Von Kirsten Ripper mit

🚑 In einer Weinbar in Bordeaux haben mehr als 12 Gäste verdorbene, hausgemachte 🐟 Sardinen gegessen. Eine Frau ist am Botulismus gestorben, weitere Menschen liegen auf der Intensivstation.