Historische Weltsynode startet: Erstmals haben Frauen Stimmrecht

Es wird als eine Art stille Revolution angekündigt, von Papst Franziskus persönlich hinter den Kulissen eingefädelt: An diesem Mittwoch beginnt die katholische Weltsynode im Vatikan. Und zu den rund 370 Geistlichen und Laien, die in Rom erwartet werden, gehören auch mehr als 50 Frauen mit Stimmrecht, erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche.

"Es ist an der Zeit, dass die Kirche ihnen tatsächlich zuhört"

Ihre Erwartungen und Forderungen bringt Kate McElwee, Exekutivdirektorin der Ordinationskonferenz für Frauen, auf den Punkt.

"Es gibt 700 Millionen katholische Frauen auf der ganzen Welt. Es ist also an der Zeit, dass die Kirche ihnen tatsächlich zuhört. Und was wir während des gesamten Synodenprozesses gehört haben, ist, dass sie der Kirche dienen wollen. Frauen wollen gleichberechtigt sein."

Bei der Debatte im Vatikan soll es um den Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche gehen, um mehr Mitbestimmung - auch für Frauen aus allen Teilen der Welt, erklärt Sheila Pires, Sekretärin der Kommission für Information der Bischofssynode.

"Frauen wollen bessere Führungspositionen, sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird, nicht nur bei der Entscheidungsfindung, sondern auch während der Entscheidungsfindung, Frauen wollen daran teilhaben."

Sind Bischöfe und hohe Ordensvertreter bereit für den neuen Kurs?

Frauen werden an den Debatten teilnehmen und über das Schlussdokument abstimmen, was bisher Männern, hauptsächlich Bischöfen und einigen hochrangigen Vertretern von Männerorden, vorbehalten war. Sind sie bereit für den neuen Kurs?

Nathalie Becquart, Ordensschwester und Untersekretärin des Synodensekretariats drückt es vorsichtig aus: "Man braucht sowohl eine Veränderung der Kultur als auch der Denkweise, es geht um die Einstellung, die Erziehung und das ist nicht einfach".

Auf Wunsch des Papstes werden auch Geistliche und Laien - also Nicht-Kleriker aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft an der Bischofssynode teilnehmen, etwa Vetretreter LGBT-Gemeinschaft oder Aktivisten, die Migranten im Mittelmeer retten.