Missbrauch durch Männer der Kirche: Portugiesische Opfer wollen nicht mehr schweigen

Von euronews

euronews hat mit Menschen gesprochen, die in der katholischen Kirche Portugals Opfer von Missbrauch wurden.

Am 20. April dieses Jahres bat die Katholische Kirche Portugals um Vergebung für Sexualverbrechen, begangen an Minderjährigen. „Wir bekennen und drücken allen, die diesen Missbrauch in einem kirchlichen Umfeld erlitten haben, unsere tiefe, aufrichtige und demütige Bitte um Vergebung aus", sagte José Ornelas Carvalho, der Vorsitzende der portugiesischen Bischofskonferenz.

Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss schätzte die Opferzahl seit 1950 auf fast 5000. Unter ihnen ist auch Antonio Grosso, der von Priestern missbraucht wurde. Das war im Alter zwischen 10 und 12 Jahren.

„Ich war in Fatima im Internat eines Franziskanerpriesters. Während der Nacht befriedigte er sich zwischen meinen Beinen. Er sagte mir: Du musst aufstehen und zur 7-Uhr-Messe gehen, um zu beichten. Ich muss über diese Dinge sprechen, ohne mich zu schämen - mit Mut. Denn wir sind es, die Mut haben, und es ist an ihnen, sich zu schämen", so Grosso.

Die ehemalige Nonne Filipa wurde mit 17 von einem Priester vergewaltigt. Sie versuchte vergeblich, innerkirchlich Alarm zu schlagen. „Der Vatikan sagte, der der Fall sei abgeschlossen, da er bereits verjährt sei und ich das einzige bekannte Opfer dieses Priesters sei. Deshalb ist der Priester immer noch tätig. Daraufhin verfiel ich in Depressionen und versuchte sogar, mich umzubringen", sagte sie gegenüber euronews.