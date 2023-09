Vor Sitzung der Weltbischofssynode: Kundgebung gegen Missbrauch in der Katholischen Kirche

Von euronews

Kurz vor dem Beginn der ersten Sitzung der Weltbischofssynode haben in Rom Menschen gegen sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche demonstriert.

WERBUNG

Kurz vor dem Beginn der ersten Sitzung der Weltbischofssynode haben in Rom Menschen gegen sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche demonstriert. Das Treffen, das am Montag eröffnet wird, bringt Geistliche aus aller Welt zusammen. Die Demonstranten fordern weitere Maßnahmen gegen Missbrauch in der Kirche.

„Wir waren Teil des Problems, weil wir geschwiegen haben. Wir waren mitschuldig. Meine Frau und ich haben beschlossen: Entweder treten wir aus der Kirche aus oder wir arbeiten für Veränderungen. Es gab keine andere Möglichkeit", sagt ein Mann.

Papst verspricht: Katholische Kirche wird in ihrem Einsatz gegen Missbrauch nicht nachlassen

Ein weiterer Teilnehmer der Kundgebung trägt ein Holzkreuz mit sich und erläutert: „Dieses Kreuz - keine Toleranz - ist eine Botschaft. Man sieht den weinenden Jesus. Es sind Tränen von Kindern, die von Geistlichen sexuell missbraucht wurden. Und sie werden weiterhin von Geistlichen sexuell missbraucht."

Papst Franziskus sagte erst kürzlich, die Katholische Kirche werde in ihrem Einsatz gegen Missbrauch nicht nachlassen. Die Bemühungen dürften nicht auf „die bloße Anwendung von Vorschriften" beschränkt bleiben.