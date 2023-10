Angehörige bangen um das Leben der Hamas-Geiseln

Von Euronews

Die islamistischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad haben erklärt, dass sie 130 Menschen aus Israel als Geiseln halten. Darunter sind fünf enge Verwandte von Abbey Onn: drei Kinder, ihr Vater und ihre Großmutter. Abbey Onn erzählte Euronews, was passiert ist.

"Vor zwei Tagen sind wir früh aufgewacht, wir haben Sirenen gehört und verstanden, dass es einen Angriff gab. Und dann haben wir Nachrichten von unserer Familie bekommen, dass die Hamas im Kibbuz sei. Sie waren in ihren Unterkünften eingeschlossen, sie konnten die Hamas hören und Schüsse. Innerhalb weniger Stunden hatten sie den größten Teil des Kibbuz niedergebrannt und abgeschlachtet. Und die Menschen, die sie nicht getötet hatten, haben sie als Geiseln genommen", sagte Abbey Onn.

Abbey Onn ist Amerikanerin und lebt seit acht Jahren in Herzliya, nördlich von Tel Aviv. Die israelische Armee bestätigt, dass Menschen verschiedener Nationalitäten von Terroristen gefangen genommen wurden, genaue Zahlen gibt es nicht. Einige der Geiseln wurden bei Kämpfen befreit.

"Wir haben keine Informationen von den Behörden. Wir versuchen, die internationale Gemeinschaft darüber zu informieren und dafür zu sorgen, dass die Menschen verstehen, dass das keine politische Frage ist. Egal wie man zur Situation in Israel oder Palästina steht, ist es eine Frage der Menschlichkeit. Es geht um Babys, ältere und behinderte Menschen, die entführt wurden und als Geiseln gehalten werden, und wir wollen, dass sie nach Hause kommen."

Die Islamisten haben erklärt, sie wollen die Geiseln gegen alle Palästinenser austauschen, die in Israel festgenommen und inhaftiert sind. Und während der aktiven Kämpfe würden sie darüber keine Verhandlungen führen.

"Wir haben ein Video erhalten, das den 12-Jährigen in den Händen der Hamas zeigt. Daher wissen wir, dass er dort ist und nicht irgendwo anders. Und wir glauben, dass sie alle zusammen sind, aber wir haben keine Informationen von den Behörden", so Abbey Onn.

"Ab und zu hören wir Sirenen. Wir hören Knallgeräusche, eine Art Anti-Raketen-Lärm, mit dem sie versuchen, uns zu schützen, aber eigentlich ist es ein großer, lauter Lärm. Wir haben drei Kinder, die das schon einmal erlebt haben. Sie wissen also, dass sie, wenn sie eine Sirene hören, zur Tür rennen, ihre Schuhe anziehen und die Treppe zum Luftschutzkeller hinuntergehen müssen. Aber es ist ein herzzerreißender Moment."

"In Israel gibt es jetzt ein Vorher und Nachher, so etwas gab es noch nie. Und all die schrecklichen Dinge, die in diesem Land passiert sind, so etwas ist noch nie passiert. Und wir haben noch nie einen terroristischen Akt mit einer solchen Missachtung des menschlichen Lebens gesehen."