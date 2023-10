Rugby-WM: Irlands vergeblicher Kampf gegen den "Viertelfinalfluch"

Von euronews

Irland kann den "Viertelfinalfluch" nicht besiegen: Niederlage gegen Neuseeland

Was in Deutschland eher eine Randnotiz wäre – in den Rugby-Nationen ist die WM DAS Thema.

Irland traf im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf Neuseeland – den großen Favoriten. Kenner sprechen von einem „epischen“ Spiel im Stade de France in Paris. Dennoch: Der Ausgang war zu erwarten. Irland hat 24:28 gegen Neuseeland verloren und damit seinen "Viertelfinalfluch" nicht besiegen können. Von acht WM-Viertelfinalspielen hat Irland alle acht verloren. Bei den „All Blacks“ aus Neuseeland ist man eher das Siegen gewohnt: Neun mal Viertelfinale – acht Mal gewonnen.

Im Halbfinale trifft Neuseeland auf Argentinien: In Marseille schlugen die Südamerikaner Wales mit 29:17.

Im zweiten Halbfinale treffen die Sieger der Partien England-Fidschi und Frankreich-Südafrika aufeinander.