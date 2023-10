Russisch-amerikanische Journalistin Kurmaschewa in Kasan festgenommen

Von euronews

Die russisch-US-amerikanische Journalistin Alsu Kurmaschewa ist in der russischen Stadt Kasan festgenommen worden. Das gab der Sender Radio Free Europe/Radio Liberty bekannt, für den Kurmaschewa tätig ist. Ihr wird vorgeworfen, sich bei den russischen Behörden nicht als „ausländische Agentin" angemeldet zu haben.

Kurmaschewa war bereits im Mai aus privaten Gründen nach Russland gereist und am Flughafen Kasan vorläufig festgenommen worden, als sie am 2. Juni ihren Rückflug nach Prag antreten wollte, wo sie lebt. Sie war belangt worden, weil sie laut den russischen Behörden ihren US-Reisepass nicht angemeldet hatte. Während sie darauf wartete, ihre Ausweise zurückzuerhalten, wurde sie am 18. Oktober erneut festgenommen, meldet Radio Free Europe/Radio Liberty. Der Sender wird vom US-Kongress finanziert.

Mit Evan Gershkovich befindet sich ein weiterer US-Journalist in russischer Haft. Der Mitarbeiter der Zeitung Wall Street Journal wurde im März dieses Jahres festgenommen, ihm wird Spionage vorgeworfen.