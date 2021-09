„Von ausländischen Agenten produziert“ - Kennzeichnungspflicht in Russland

Weniger als zwei Wochen vor den landesweiten Wahlen in Russland protestierten Oppositionskandidaten in Moskau gegen ein Mediengesetz.Erhalten Medien laut staatlicher Aufsicht Gelder aus dem Ausland, mèssen sie ihre Inhalte als von "ausländischen Agenten" produziert kennzeichnen. Kritiker sehen darin eine Form des Drucks auf freie Medien. vor den landesweiten Wahlen, die am 17. September beginnen.

"Unsere Behörden wollen die Mediensphäre vollständig auslöschen", so der Oppositionskandidat Nikola Kavkazsky auf der Kundgebung und bezeichnete dies als Schritt der Regierung zu einer "Orwell'schen" Medienkontrolle.

Das Etikett „von ausländischen Agenten produziert“ mussten im vergangenen Monat der kritische Online-Fernsehsender Dozhd und die in Riga ansässige Nachrichten-Website Meduza veröffentlichen.