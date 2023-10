Die Schweiz hat gewählt: Rechtspopulisten der SVP kommen über 30 %

Von Euronews mit AP, AFP, SRF

🇨🇭 In der #Schweiz haben die Wählerinnen und Wähler bis zu diesem Sonntag Mittag ihre Stimmen abgegeben, um zu bestimmen, wer das Land in den kommenden 4 Jahren regiert.

Bis um 12 Uhr an diesem Sonntag hatten die Wählerinnen und Wähler in der Schweiz Zeit, um zu bestimmen, welche 200 Abgeordneten sie im Bundesrat in Bern vertreten und wer das Land in den kommenden vier Jahren regieren soll. Wahlberechtigt sind 5,5 Millionen Menschen in der Schweiz. Zuletzt haben etwa 90 Prozent von ihnen per Briefwahl abgestimmt.

Rechtspopulisten sind bereits stärkste Partei und legen wohl weiter zu

Den Umfragen zufolge könnten die Rechtspopulisten von der Schweizerischen Volkspartei SVP und die Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Stimmen hinzugewinnen. Die SVP ist eine Art Schwesterpartei der deutschen AfD und schon jetzt die stärkste politische Kraft in der Schweiz.

In einer NZZ-Hochrechnung kommen die Rechtspopulisten erstmals auf über 30 - nämlich auf 31 Prozent der Stimmen.

Die Rechtspopulisten konnten laut SRF-Umfrage mit etwa 28 Prozent der Stimmen rechnen - gefolgt von den Sozialdemokraten mit etwa 18 Prozent.

Auf Platz 3 lag in den Umfragen mit 14 Prozent "Die Mitte", knapp vor der FDP.

Offenbar werden die Grünen vor allem wegen der Protestaktionen der Klimakleber Stimmen einbüßen. In den Umfragen wurden ihnen Verluste von 3,5 Prozent und ein Absturz auf unter 10 Prozent vorausgesagt.

Das Schweizer Fernsehen SRF listet alle Kandidierenden in einer interaktiven Grafik genau auf. Dort erfahren Sie das Geburtsjahr, die Biografie und die politische Ausrichtung aller Bewerber und Bewerberinnen. Und ein Update zeigt an, wer wo gewonnen hat.