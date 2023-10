Finale der Rugby-WM 2023: Springboks gegen All Blacks

Von Euronews mit AFP, AP

🏉 Südafrika hat England 16: 15 geschlagen. Im Finale der Rugby-WM 2023 spielen am kommenden Wochenende die #Springboks gegen die #AllBlacks aus Neuseeland.

Im letzten Halbfinale der Rugby-WM hat Südafrika im Stade de France bei Paris England mit 16 zu 15 geschlagen. Im Viertelfinale hatten die Springboks Gastgeber Frankreich ebenfalls mit nur einem Punkt Vorsprung besiegt.

Bei leichtem Regen zog sich das Spiel zunächst in die Länge - und bis 12 Minuten vor dem Ende lagen die Engländer vorn.

Steve Borthwick, der Coach der Engländer, erklärte nach dem verlorenen Match zerknirscht: "Sie sind nicht ohne Grund Weltmeister." Tatsächlich lag das Team aus England über weite Strecken vorn - bis 12 Minuten vor dem Schlusspfiff.

Ein wenig trösten dürfte England Rugby, dass die britischen Thronfolger in den sozialen Medien meinten, das Team könne sehr stolz auf seine Leistungen sein. Auch Kapitän Owen Farrell erklärte, er sei stolz auf seine Mannschaft.

Hakka im Finale

Die Zuschauer und Zuschaerinnen dürfen sich schon jetzt auf den Hakka freuen, denn im Finale trifft Südafrika auf die All Blacks aus Neuseeland, die sich zuvor mit deutlichem Abstand gegen Argentinien durchgesetzt hatten.

Am kommenden Wochenende gibt es im Stade de France erst am Freitag, den 27. Oktober 2023, das kleine Finale zwischen England und den Pumas aus Argentinien und am Samstag, den 28. Oktober 2023, das Finale All Blacks gegen Springbocks.