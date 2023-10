Von Euronews mit AFP

Das Team aus Südafrika bleibt Rugby-Weltmeister. Die Springboks haben ihren Titel im Finale im Stade de France bei Paris gegen die All Blacks aus Neuseeland verteidigt.

WERBUNG

Ihr traditioneller Hakka hat den All Blacks aus Neuseeland nicht wirklich geholfen an diesem Samstagabend. Die Springboks aus Südafrika haben das Finale der Rugby-WM in Frankreich im Regen im Stade de France bei Paris gegen die All Blacks 12 : 11 gewonnen. Dabei waren die All Blacks in der zweiten Halbzeit besonders kämpferisch.

Südafrika feiert jetzt seine Helden - auch in den sozialen Medien.

Rote Karte für den Kapitän der All Blacks

Der Kapitän der All Blacks ist der erste Spieler, der im Finale einer Rugby-WM das Spielfeld verlassen muss. Die gelbe Karte, die der englische Schiedsrichter dem 31-Jährigen gezeigt hatte, wurde eine rote Karte, weil die Video-Schiedsrichter keine mildernden Umstände erkennen konnten.

Sam Cane, der Kapitän der All Blacks auf der Bank Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die Franzosen und Französinnen im Publikum hatten nicht vergessen, dass das Team aus Südafrika im Viertelfinale am 15. Oktober Les Bleus mit nur einem Punkt Vorsprung aus der Heim-WM geworfen hatten.

Der neuseeländische Spieler Shannon Frizell hatte bereits in der 3. Minute des Endspiels eine gelbe Karte erhalten, weil er den gegnerischen Aufbauspieler Mbongeni Mbangi unerlaubt geräumt hatte. Der Südafrikaner Mbangi musste verletzt den Rasen verlassen.

Die Springboks lagen zur Pause (12-6) dank vier Strafstößen ihres Spielmachers Handré Pollard in Führung.