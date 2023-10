Von Euronews mit AFP

In Bulgarien haben an diesem Sonntag mehr als sechs Millionen Menschen bei der Kommunalwahl für Bürgermeister:innen in 265 Gemeinden gestimmt. 58 Parteien und neun Koalitionen standen zur Wahl. Am 5. November finden Stichwahlen in Orten statt, in denen keiner der Kandidat:innen mehr als 50 Prozent auf sich vereinen konnte.

Die Wahl ist gekennzeichnet durch die umstrittene Entscheidung der Wahlbehörde (CIK) in letzter Minute, die maschinelle Stimmabgabe abzuschaffen. Kritiker sehen darin den Versuch etablierter Pateien, ihre Chancen auf eine Beeinflussung des Ergebnisses zu erhöhen.

Der Grund für die kurzfristige Änderung der Wahlmodalitäten sei ein Bericht der der nationalen Sicherheitsbehörde (DANS), wonach die Wahl möglicherweise gefährdet sei. Allerdings können im Gegensatz zu Papierwahlen können maschinelle Abstimmungen nicht für ungültig erklärt oder durch gefälschte Stimmzettel ersetzt werden.

In Bulgarien hatten sich im Frühjahr 2023 die beiden größten Parteien aus gegensätzlichen Lagern auf eine Regierungskoalition geeinigt. Nachdem die stärkste Fraktion, die konservative GERB, mit einer Regierungsbildung im Parlament gescheitert war, überlässt sie nun fast alle Ministerposten der zweitstärksten Fraktion - den Reformern des Antikorruptionsbündnisse aus "Wir setzen den Wandel fort" und "Demokratisches Bulgarien".

Eine ungewöhnliche Lösung. Als Gegenleistung darf die GERB-Fraktion mitregieren. Das Amt des Ministerpräsidenten soll zur Halbzeit wechseln.