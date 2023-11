Sterbehilfe in Belgien: „Eine Möglichkeit für den Patienten, kein Recht“

In Belgien ist Sterbehilfe zulässig. Auch Menschen aus dem Ausland nehmen die Regelung in Anspruch. Eine Reportage über eine Frau, die selbstbestimmt sterben möchte.

Das belgische Sterbehilfegesetz erlaubt es Ausländern, einen Antrag zu stellen. Diese Regelung zieht Patienten aus den Nachbarländern an, darunter viele aus Frankreich. Im Jahr 2022 hatten bereits über 70 von ihnen die Grenze überquert, um in Belgien zu sterben. Doch das geschieht nicht ohne Bedingungen.

„Kontrolle über mein Leben zurückgewonnen"

Sabine leidet seit ihrem fünften Lebensjahr an chronischer Arthritis. Nach zwei Herzstillständen, Atemnot, ständigen starken Schmerzen und den dazugehörigen Morphiumdosen beschloss sie, im Alter von 56 Jahren zu sterben. Sie lebt am Rande von Lille und konnte dank der Hilfe einer Gruppe von Ärzten im Ruhestand in Belgien einige Schritte unternehmen. In den kommenden Wochen wird Sabine in Belgien an dem von ihr gewählten Datum sterben: „Ich habe die Kontrolle über mein Leben zurückgewonnen. Ich habe entschieden, wie es enden soll. Ich möchte lieber in Würde sterben, in Ruhe und Frieden, umgeben von meinen Lieben, als im Krankenhaus, mit Stichen am ganzen Körper". Wie sie sind bereits 71 Franzosen nach Belgien gekommen, um im Jahr 2023 zu sterben.

Anfragen nehmen zu

Ausländische Patienten sind nach wie vor in der Minderheit und belasten die zuständigen Abteilungen nicht übermäßig. Auf der anderen Seite nehmen die Anfragen zu. Und einige von ihnen sind nicht zulässig, so dass Ärzte und Krankenhäuser sie herausfiltern müssen. Jacqueline Herremans, Vorsitzende der Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Vereinigung für das Recht auf ein würdiges Sterben), weist auf ein allzu freizügiges Bild hin, das im Ausland verbreitet ist. „Aufgrund der Karikatur, die in Frankreich daraus gemacht wird, denken einige Franzosen, dass es ausreicht, nach Belgien zu kommen, um Sterbehilfe zu bitten und sie zu bekommen, während unser Gesetz zwar flexibel ist, wir aber daran denken müssen, dass es Bedingungen gibt."

Mehrere Bedingungen müssen erfüllt sein

Um Sterbehilfe zu erhalten, legt das belgische Gesetz drei wichtige Bedingungen fest: Der Antrag muss freiwillig, wohlüberlegt und wiederholt gestellt werden, der Patient muss unerträgliche Leiden erleiden und die Leiden müssen die Folge einer unheilbaren und schweren Krankheit sein. Zwei verschiedene Ärzte müssen überprüfen, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Marc Decroly, Allgemeinmediziner in Brüssel, weist darauf hin, dass Sterbehilfe „eine Möglichkeit für den Patienten ist, kein Recht. Für den Arzt ist sie eine Möglichkeit und keine Pflicht".

In der Europäischen Union waren Belgien und die Niederlande die ersten Länder, die Sterbehilfe zuließen (2002). Inzwischen haben sich Luxemburg (2009), Spanien (2021) und Portugal (2023) angeschlossen. In Frankreich wurde die Verabschiedung des Gesetzes über die Sterbehilfe auf 2024 verschoben.