Krieg zwischen Israel und Hamas: Gibt es ein Ende der Eskalation?

Euronews-Reporterin Valérie Gauriat war nach Israel und in das Westjordanlandgereist gereist. Sie sprach mit Mitgliedern der israelischen und palästinensischen Gemeinschaften, die durch den Krieg mehr denn je gespalten sind.

Am 7. Oktober 2023 erwachte die Welt mit der Nachricht von einem blitzartigen Terroranschlag militanter Hamas-Kämpfer, die aus dem Gazastreifen in den Süden Israels stürmten und dabei mehr als 1.400 Menschen töteten und mindestens 240 Geiseln nahmen.

Als Vergeltung startete Israel eine beispiellose Militäroffensive gegen den Gazastreifen und schwor, die Hamas zu vernichten.

In den ersten zwei Wochen der Operation "Eisernes Schwert" wurden Tausende von palästinensischen Zivilisten getötet und mehr als eine Million vertrieben. Für viele hat der Krieg auch jede Hoffnung auf ein künftiges Zusammenleben zum Scheitern verurteilt.

Unsere internationale Reporterin Valérie Gauriat berichtet über das Leben israelischer und palästinensischer Familien und Gemeinschaften in diesem Konflikt.

Nachwirkungen des Hamas-Anschlags

Wenige Tage nach den Terroranschlägen der Hamas bereiteten sich die israelischen Truppen auf die angekündigte Bodenoffensive auf die palästinensische Enklave vor. Zehntausende von Reservisten wurden zum Dienst einberufen.

Der leider berühmt-berüchtigte Kibbuz Be'eri wurde von den Hamas-Terroristen mit am härtesten getroffen. 10 Prozent seiner 1100 Einwohner:innen wurden getötet.

Die Teams der israelischen Forensik-Organisation Zaka waren noch immer schockiert über die Gräueltaten, die sie vorfanden, nachdem das Dorf von der israelischen Armee zurückerobert worden war.

"Im ersten Haus, das wir betraten, sahen wir ein Ehepaar, Vater und Mutter, die Hände auf dem Rücken gefesselt, gefoltert, und ihnen fehlten Körperteile, während sie noch lebten", erklärte Yossi Landau, der Kommandant von ZAKA in Südisrael.

"Und auf der anderen Seite zwei Kinder, ein sechsjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen, in der gleichen Lage. Gefoltert.

Yossi Landau, Befehlshaber Südisrael, ZAKA Euronews

"Wir gehen in das nächste Haus. Eine schwangere Frau liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Wir drehen sie um. Sie ist aufgeschlitzt. In ihrem Bauch, ein Baby. Ein Säugling. Ein ungeborener Säugling, der noch mit der Nabelschnur verbunden ist. Ich konnte das Baby sehen. Es war voll entwickelt. Es wurde gerade erst erstochen. Und ihr wurde in den Rücken geschossen."

Viele weitere Berichte über angebliche Folterungen und Misshandlungen von Zivilisten, einschließlich Vergewaltigungen und Enthauptungen, sollten folgen.

Familien suchen verzweifelt nach vermissten Angehörigen

Mehr als 100 Einwohner von Be'eri wurden als Geiseln genommen oder als vermisst gemeldet. Yarden Roman-Gat, eine israelisch-deutsche Doppelbürgerin, und ihre Schwägerin Carmel gehören zu den vermissten Zivilisten aus Be'eri.

Ihre Familien und Freunde bemühen sich unermüdlich, sie zu finden. Yarden war mit ihrem Mann und ihrer Tochter bei ihren Schwiegereltern in Be'eri zu Besuch, als sie von den Angreifern gefangen genommen wurden.

Sie entkamen dem Auto, das sie nach Gaza brachte, und flüchteten in den Wald, während sie von vier Hamas-Bewaffneten beschossen wurden. Die junge Frau übergab das Kind ihrem Mann, dem es gelang, zu fliehen. Aber sie rannte nicht schnell genug. Von Yarden und Carmel hat man seitdem nichts mehr gehört. Aber Yardens Schwiegermutter wurde von den Terroristen getötet.

Liri Roman, seine Familie und Freunde arbeiten unermüdlich daran, Yarden Roman-Gat und ihre Schwägerin Carmel zu finden Euronews

"Wie sagt man einer Dreijährigen, dass ihre Großmutter von den 'bösen Leuten', die in ihr Haus eingedrungen sind, ermordet wurde? Sie hat sie gesehen. Sie versteht es", erklärte Liri Roman, der Bruder von Yarden.

Die Familie hat Deutschland und die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. "Ich möchte gar nicht daran denken, wie sie sie behandeln, was sie mit ihnen machen. Das wird der neue Terror sein. Das wird überall auf der Welt so sein. Heute ist es Israel. Aber morgen, wer weiß?" fügte Liri hinzu.

Eine Woche danach: Spannungen und steigende Zahl an Toten

Eine Woche nach Beginn der israelischen Offensive meldete das Hamas-Gesundheitsministerium, dass im Gazastreifen unter ständigem Bombardement mehr als 1.500 Menschen getötet und Tausende weitere verletzt wurden, fast die Hälfte davon Kinder und Frauen.

Im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem hallte der Donner des Krieges wider. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Altstadt Jerusalems, wo rund 2500 Polizei- und Militärkräfte für die ersten muslimischen Freitagsgebete seit dem 7. Oktober im Einsatz waren, wurden verschärft. Die Aktivitäten waren zum Stillstand gekommen, und es gab ständige Sicherheitskontrollen.

"In der letzten Woche war die Situation für uns in der Altstadt wegen des Krieges sehr schwierig", sagte Ali Jaber, ein Bewohner Ost-Jerusalems. "Sie haben Befehle, grünes Licht, um zu schießen und uns zu schlagen."

Sicherheitskontrollen in Ost-Jerusalem Euronews

In der Zwischenzeit hatte ein Massenexodus aus dem nördlichen Gazastreifen begonnen, nachdem das israelische Militär mehr als einer Million Menschen 24 Stunden Zeit gegeben hatte, um in den südlichen Teil des von der Hamas kontrollierten Gebiets zu evakuieren. Die Vereinten Nationen warnten die Welt vor einer noch nie dagewesenen menschlichen Katastrophe.

Die Raketen der Hamas schlugen weiter im Süden und im Zentrum Israels ein, das auch von der libanesischen Hisbollah im Norden beschossen wurde. Mehr als 120.000 Menschen wurden vertrieben. Das Land befand sich in Alarmbereitschaft.

"Sie [die Hamas] wollen nicht nur den Süden, sie wollen Tel Aviv und Jaffa und Haifa und überall", sagte eine Israelin. "Wir sagen den Zivilisten: Geht! Rettet euer Leben. Geht weg von der Hamas", sagte ein israelischer Mann zu Euronews und fügte hinzu: "Europa, sie verstehen das nicht! Ihr seid die Nächsten! Sie werden in Israel nicht aufhören!"

Wut richtet sich gegen die israelische Regierung

Einige in Israel sind der Meinung, dass die Politik der Regierung von Premierminister Benyamin Netanyahu zu der aktuellen Situation beigetragen hat. Am ersten Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, seit den Hamas-Anschlägen waren Hunderte gekommen, um vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv gegen die Regierung zu protestieren.

Sie versammelten sich mit Familien von Geiseln und forderten deren sofortige Freilassung.

"Dies ist meine Tochter, Liri Elbag. Sie wurde in ihrem Pyjama entführt. Am frühen Morgen, nach Gaza. Und ich will sie jetzt zurück", sagte Liris Mutter Shira Elbag.

Shira Elbag, die Mutter der Geisel Liri Elbag, protestiert in Tel Aviv Euronews

"Sie ist 18 Jahre alt. Sie will nicht kämpfen! Ich glaube, auch in Gaza wollen sie nicht kämpfen. Niemand will kämpfen. Alle wollen nur leben!"

"Gegen die Hamas zu sein, bedeutet nicht, dass wir ein Kind in Gaza töten müssen", betonte Ronit Chitayat Kashi, eine Menschenrechtsaktivistin, die an der Demonstration teilnahm.

Das Westjordanland greift zu den Waffen

Im Westjordanland kam es zu heftigen Ausschreitungen. Hunderte von Palästinensern wurden verhaftet. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden innerhalb von zehn Tagen mehr als 50 Palästinenser bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee oder mit Siedlern getötet. Eine Zahl, die sich in den folgenden Wochen mehr als verdreifachen sollte.

Die Stadt Beitar Illit, einige Kilometer südlich von Jerusalem, ist eine der größten jüdischen Siedlungen in Gush Etzion und beherbergt rund 70.000 Menschen.

Die Angst der Bevölkerung vor Angriffen aus den nahe gelegenen palästinensischen Dörfern war groß, nachdem am 9. Oktober eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Hamas-Rakete in der Stadt eingeschlagen war.

Die Einwohner begrüßten den Schritt der israelischen Regierung, 10.000 kostenlose Waffen an Siedler im Westjordanland zu verteilen und die Vorschriften für Waffenscheine zu lockern. Die Stadtverwaltung organisierte auch Trainingsprogramme zur Selbstverteidigung.

Kalanit, ein Notfallsanitäter, übt auf einem Schießplatz in der Nähe von Betar Illit Euronews

Der Verkauf von Schusswaffen hat seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober einen neuen Höchststand erreicht. Auch zahlreiche Zivilisten kamen, um auf einem Schießstand in Israels größtem Selbstverteidigungszentrum bei Beitar Illit zu trainieren. Viele hatten noch nie zuvor eine Waffe in der Hand gehabt.

"Als Ersthelfer will ich in erster Linie Leben retten. Und ich möchte niemanden verletzen", sagte Kalanit, ein Rettungssanitäter.

"Aber manchmal hat man keine andere Wahl. Entweder man tötet oder wird getötet. Und das ist furchtbar. Ich hoffe, dass ich meine Waffe niemals benutzen muss!"

Angespannte Lage in Israels gemischten Städten

In den gemischten Städten Israels waren die Gemeinschaften mehr denn je gespalten. Die Bewegungs- und Meinungsfreiheit der zwei Millionen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft wurde eingeschränkt.

Wie in einer der gemischten Städte in der Nähe von Tel Aviv: Lod für Israelis, Lydd, für Palästinenser. Diejenigen, die sich selbst als palästinensische Bürger Israels bezeichnen, und die von den Juden als israelische Araber bezeichnet werden, machen 20 % der Bevölkerung Israels aus. Doch in den gemischten Städten haben die Menschen das Gefühl, dass ihr Schicksal mehr denn je gefährdet ist.

Ghassan Monayer, ein Menschenrechtsaktivist und Sozialarbeiter, ist einer der wenigen palästinensischen Bürger Israels in Lydd, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen.

"Die Menschen haben Angst, etwas zu sagen, was ihre Verhaftung zur Folge haben könnte. Wir, die palästinensischen Bürger Israels, befinden uns in einer sehr heiklen Situation. Denn wir sehen und hören beide Seiten. In Israel wissen wir, dass Unschuldige getötet wurden, und wir sind dagegen. Aber es gibt 2,2 Millionen Menschen in Gaza. Sie brauchen Hoffnung! Sie brauchen Befreiung! Sie können nicht in einem Käfig leben."

Ghassan Monayer, Menschenrechtsaktivist und Sozialarbeiter Euronews

Auch für Maha Nakib, eine Frauenrechtsaktivistin, die wir in der Nähe einer Mauer treffen, die ein arabisches Viertel von einem jüdischen in Lod trennt, ist es ein Risiko, mit uns zu sprechen. Ihr Mann hat 20 Familienmitglieder verloren, die bei den Bombenangriffen in Gaza getötet wurden.

"Wir befinden uns jetzt in diesem Kreislauf von Hass und Krieg, das müssen wir beenden", ruft sie uns zu. Wir brauchen eine echte Lösung für zwei Menschen! Es ist mir egal, ob es eine Lösung mit zwei Staaten oder einem Staat sein wird, der für alle Menschen gleich ist. Aber es muss eine politische Lösung sein."

Eine Lösung, an die Chani Luz, eine religiöse jüdisch-orthodoxe Aktivistin, nicht mehr glaubt. Die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften in ihrem Viertel wurden durch die Gewalt, die im Mai 2021 in Lod und anderen gemischten Städten Israels ausbrach, schwer getroffen, sagt sie. Und jegliches wiedergewonnene Vertrauen wurde durch die Anschläge vom 7. Oktober zunichte gemacht.

"Das Pogrom, das wir im Herzen des Landes erlebten, bringt Szenen und Erinnerungen an den Holocaust zurück. Man kann nicht mit einer Gesellschaft leben, die den Tod zu ihrem Motto erklärt. Der Tod für die Juden ist etwas, womit ein Jude nicht leben kann", erklärte sie.

"Es gibt keine Rechtfertigung für den Terror und die schrecklichen Gräueltaten, die sie begangen haben. Und wir können auf keinen Fall weiter mit ihnen als Nachbarn leben. Also bitte, arabische Nationen, nehmt eure Brüder aus Gaza auf! Wenn ihr wirklich Angst habt, dass sie von den Juden getötet werden, und wenn ihr euch um eure arabischen Brüder sorgt, dann öffnet die Tore und nehmt sie auf!"

Zum Zeitpunkt unserer Sendung war die israelische Luft- und Bodenoffensive auf Gaza in vollem Gange. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab die Zahl der Toten mit über 10.000 an, darunter mindestens 4.000 Kinder. Israel forderte die bedingungslose Freilassung aller Geiseln und wies die zunehmenden internationalen Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand zurück.

Unterdessen lieferten sich die libanesische Hisbollah-Miliz und die israelische Armee entlang der gemeinsamen Grenze der beiden Länder weiterhin Schusswechsel, so dass die Welt einen regionalen Konflikt befürchtet.