2023 neues Rekordjahr für den Jakobsweg in Santiago de Compostela

Von Euronews mit Efe

🥾 Die spanische Stadt Santiago de Compostela verzeichnet in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord für den Jakobsweg.

WERBUNG

Santiago de Compostela im spanischen Galizien feiert an diesem Sonntag einen neuen Rekord.

Noch nie zuvor sind so viele Pilgerinnen und Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen - in diesem Jahr waren es nämlich schon mehr als 438.300, die sich an der Endstation in Santiago die sogenannte "Compostela" abgeholt haben. Diese Urkunde bestätigt, dass eine Pilgerin oder ein Pilger den Jakobsweg absolviert hat.

Damit übertreffen die Zahlen der Besucherinnen und Besucher die des Heiligen Jahres 2021. Das nächste Heilige Jahr ist 2027.

Mehr als eine katholische Pilgerreise

Viele Jakobswege führen nach Santiago de Compostela Jakobsweg.de

Doch für viele ist der Jakobsweg mehr als eine katholische Pilgerreise - und nicht nur Katholikinnen und Katholiken auf der wechselnd langen Strecken unterwegs.

Fast 194.000 kommen 2023 aus Spanien, die meisten Ausländerinnen und Ausländer sind aus Frankreich (49,7 Prozent) , gefolgt von Portugal (20,08 Prozent).

Seit den 70er Jahren ist der Jakobsweg, den viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen und zur spirituellen Einkehr nutzen, immer beliebter geworden.