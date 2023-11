Kritik unerwünscht: Der Krieg bringt Israelis und Palästinenser zum Schweigen

Unter dem Eindruck des Massakers vom 7. Oktober durch die Hamas werden kritische Stimmen zur israelischen Militäroffensive im Gazastreifen nicht akzeptiert.

Menschen haben Angst, für einen "Like" bei Facebook verhaftet zu werden. Israelische Universitätsdozenten, Journalisten und Politiker wurden für kritische Äußerungen ins Visier genommen.

Die arabisch-israelische Politikerin Aida Touma-Suleiman, die die brutalen Angriffe der Hamas verurteilt hat, sagt, sie werde daran gehindert, den Palästinensern in Gaza ähnliches Mitgefühl entgegenzubringen.

"Es ist uns nicht einmal erlaubt, um ein palästinensisches Kind zu weinen."

"Ich gehe nicht mehr mit meinen Enkeln spazieren, weil ich nicht will, dass jemand weiß, dass sie meine Enkel sind", so Touma-Suleiman.

Es gebe eine riesige Hetze gegen jeden, der es wagt, gegen diesen Krieg zu protestieren oder auch nur ein bisschen Mitgefühl für die Geschehnisse in Gaza zu zeigen, so die Politikerin. "Es ist uns nicht einmal erlaubt, um ein palästinensisches Kind zu weinen, das dort getötet wird."

Seit Anfang des Jahres gibt es eine Taskforce zur Überwachung von Hassreden gegen den Staat Israel. Ein israelischer Regierungsbeamter sagte gegenüber Euronews. man überwache Volksverhetzung und untersuche jeden Fall.

In den vergangenen Wochen haben israelische Gerichte die Untersuchungshaft für Menschen in Gefängnissen aufrechterhalten - nach Ansicht der Richter eine Notwendigkeit für ein Land in Kriegszeiten.

"Für ein "Like" in den sozialen Netzwerken werden sie sofort für Terroristen gehalten"

Amir Badran und Itamar Avneri sind palästinensische und jüdische politische Verbündete, die sich für den Kampf gegen Angst und Hass einsetzen.

"Juden und Araber haben Angst, aber Araber werden immer noch bedroht. Viele junge Leute werden verhaftet, nicht nur junge Leute, wegen nichts", sagt der jüdisch-arabische Mediator Amir Badran. "Für ein 'Like' in den sozialen Netzwerken, oder ein einfaches gepostetes Bild werden sie sofort für Terroristen gehalten, für Leute, die die Hamas unterstützen."

"Es gibt Spannungen zwischen Juden und Arabern in Israel. Das ist ganz klar, aber wir versuchen zu deeskalieren und den Ausbruch von Gewalt zu verhindern", so Itamar Avneri.