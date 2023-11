Von Euronews mit dpa

Die Verlesung der Urteile dauert mehr als 2 Stunden. In einem Mammutprozess gegen Mitglieder und Helfer der Mafia-Organisation 'Ndrangheta wurden mehr als 200 Angeklagte für schuldig befunden.

In einem von Italiens größten Mafia-Prozessen sind in Lamezia Terme in der süditalienischen Region Kalabrien mehr als 200 Angeklagte für schuldig befunden worden.

Die Vorwürfe lauteten von Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung über Drogenhandel und Geldwäsche bis hin zu Korruption bei staatlichen Bauaufträgen - insgesamt wurden mehrere Hundert Jahre Gefängnisstrafen verhängt.

Unter den Verurteilten befinden sich zwei hochrangige Mitglieder der 'Ndrangheta, die jeweils zu 30 Jahren Haft verurteilt wurden.

Auch ein Abgeordneter der Regierungspartei Forza Italia wandert hinter Gitter: Giancarlo Pittelli bekam elf Jahre für seine Dienste bei der Mafia. Für die Verlesung der Urteile benötigten die Richter mehr als zwei Stunden, 131 Angeklagte von insgesamt 338 wurden freigesprochen.

Die Urteile bilden den Abschluss der 2016 begonnenen Ermittlungen gegen die Familie Mancuso, einen der wichtigsten Clans der 'Ndrangheta.

Kurz vor Weihnachten 2019 waren Hunderte mutmaßliche Mafiosi und ihre Helfer:innen in einer spektakulären Polizeiaktion festgenommen worden.

Der Prozess begann im Januar 2020.