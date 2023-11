Ärger im Paradies: Die Einsamkeit britischer Auswanderer in Spanien

Viele Briten entscheiden sich, ihren Lebensabend in Spanien zu verbringen. Dort vereinsamen sie jedoch häufig.

Als Margot Campbell-Partons Ehemann 2006 bei einem Unfall ums Leben kam, war ihr Traum von einem sorgenfreien Leben in Spanien geplatzt.

Nachdem Polizeibeamte an einem Sonntagmorgen an ihre Tür geklopft und ihr die schreckliche Nachricht überbracht hatten, war die 65-jährige Glasgowerin völlig auf sich allein gestellt.

"Es war einfach eine schreckliche Zeit", sagt sie. "Niemand hat mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe niemanden gesehen."

Ihre Söhne trafen bald ein, um ihre Mutter zu unterstützen. Auf die Familie warteten jedoch bereits weitere Probleme.

Margot und ihr Mann Alec hatten sich Geld geliehen, um in Port de Sóller auf Mallorca ein Unternehmen zu gründen, und zwar mit einer dritten Person, die prompt "abhaute", so dass Margot allein auf einem Kredit von 250.000 Euro sitzen blieb.

In den folgenden Monaten schlug der Kummer in eine schwere Depressionen um, während sie sich abmühte, ihr Haus zu verkaufen, die Schulden zu begleichen und den Tod ihres Mannes zu verarbeiten - ohne die Möglichkeit, nach Schottland zurückzukehren, da sie ihr Haus dort verkauft hatte.

"Ich war nie ein harter Mensch. Ich war immer jemand, der sehr leicht weinen konnte. Aber alles, was passiert ist, hat mich wirklich kalt werden lassen", sagt sie.

"Es war eine sehr einsame Zeit. Eine sehr traurige Zeit."

"Es ist viel schwieriger als zu Hause"

Nach Angaben von epdata leben im Jahr 2022 rund 307.000 britische Staatsbürger:innen in Spanien.

Die überwiegende Mehrheit ist älter und zieht in den Süden, um den Lebensabend an einem Ort zu verbringen, der billiger und sonniger ist als Großbritannien.

Dr. Kelly Hall, Dozentin für Sozialpolitik an der Universität Birmingham, hat sich mit den Problemen der Pflege britischer Auswanderer:innen in Spanien befasst. Sie sagt, dass einige von ihnen "wirklich große Probleme" bekommen können.

Sie beschreibt ein typisches Szenario, in dem "gesunde" Briten in ihren 50ern oder 60ern nach Spanien in Gebiete mit einer hohen Konzentration anderer Briten ziehen und kein Spanisch lernen, weil sie entweder "Schwierigkeiten haben oder es nicht brauchen" - trotz manchmal "guter Absichten".

"Sie sind eine Zeit lang recht glücklich", sagt Dr. Hall gegenüber Euronews, "aber dann passiert etwas, zum Beispiel der Tod des Partners oder ein gesundheitliches Problem, das sie in eine sehr prekäre Lage bringt und eine ganze Reihe von psychischen Problemen wie Einsamkeit und Isolation auslösen kann."

Anfang November warnte die britische Botschaft in Spanien, dass viele der 72.000 Briten, die an der Costa del Sol, der Heimat der größten britischen Gemeinde in Spanien, leben, isoliert und allein sein könnten.

Menschen liegen am 5. August 2020 am Strand von Saint Jean de Luz im Südwesten Frankreichs. Bob Edme/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Ein zentrales Problem ist, dass viele britische Auswanderer kein Spanisch sprechen. Das macht es ihnen im Ernstfall schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

"Spanien ist ein großes Land, es gibt viele Organisationen, die den Menschen helfen, aber manchmal kann man sich ein wenig verirren", fügt Neil Hesketh von Support in Spain hinzu. Die gemeinnützige Website hilft britischen Auswanderern im Land.

Er weist auch darauf hin, dass das spanische Sozialsystem nicht so umfangreich ist wie das britische, und dass von spanischen Familien mehr Unterstützung für kranke oder ältere Verwandte erwartet wird als im "individualistischeren" Großbritannien.

Selbst außerhalb von Notlagen können Sprachbarrieren und die Tatsache, dass man geografisch weit von Freunden und Familie entfernt ist, Probleme verursachen.

"Die Menschen fühlen sich überall einsam", erklärt Hesketh, "aber in Spanien ist es natürlich anders, weil sie nicht in ihrem Heimatland sind. Traditionelle kulturelle Bezugspunkte, wie die Kneipe, sind nicht englischsprachig."

"Der Sohn oder die Tochter von jemandem kann nicht einfach auf eine Tasse Tee vorbeikommen."

Zum Teil sieht Hesketh die Auswanderer in der Schuld. Einige würden sich nicht "die Mühe machen, sich zu integrieren". Das führe dazu, dass viele Probleme unentdeckt und unbehandelt bleiben, so Hesketh weiter.

"Für Spanier kann es sehr frustrierend und verwirrend sein, wenn sie einen armen Engländer mit Demenz in ihrem Garten vorfinden", sagt er.

Seine Organisation unterstützt Briten, die in Spanien in eine prekäre Situation geraten sind, und verweist sie auf Dienste und Unterstützung, die sie im Land in Anspruch nehmen können. Er sagt, dass die Organisation monatlich etwa 8.000 Nutzer hat.

Wenig vorausschauendes Denken

Für Hesketh besteht ein großes Problem darin, dass britische Auswanderer nicht für die, wie er es nennt, "unangenehmen Dinge des Lebens" planen.

"Jeder kommt nach Spanien, um einen Traum zu leben", sagt er Euronews, "sie haben etwas Geld und kaufen ein Haus auf dem Land. In Schwierigkeiten geraten die Leute dann, wenn sie den Umzug gemacht haben, ohne wirklich zu planen, was passieren könnte, wenn die Dinge schief gehen."

"Sie leben den Traum, bis er zusammenbricht", fährt er fort.

Auch der Brexit hat sich auf das Leben vieler Briten in Spanien ausgewirkt.

Dr. Hall stellt fest, dass viele derjenigen, die von "wirklich niedrigen Einkommen" leben, insbesondere von staatlichen Renten, von dem Wertverlust des Pfunds nach dem Brexit hart getroffen wurden.

"Sie können es sich nicht mehr leisten, sich mit ihren Freunden im Restaurant oder in der Bar zu treffen. Mit dem Verschwinden ihres verfügbaren Einkommens ist auch ihr soziales Leben weggebrochen", sagt sie und verweist auf Fälle, in denen ältere Menschen am Strand schlafen mussten, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten.

Seit dem Brexit-Votum 2016 hat der Pfund 20 Prozent seines Wertes verloren, so eine Analyse von CNN.

Menschen, die sich für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im britischen Territorium Gibraltar verkleidet haben, posieren am 10. September 2018 für die Kamera. Marcos Moreno/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Die britische Botschaft in Spanien hat Experten und Behörden dazu aufgerufen, ihren Landsleuten zu helfen. Auf Nachfrage von Euronews gab sie jedoch keine Auskunft darüber, was sie genau unternimmt.

"Die britische Botschaft arbeitet daran, die britischen Interessen in Spanien zu schützen und zu fördern. In diesem Rahmen bieten wir britischen Bürgern, die Spanien besuchen oder dort leben, Unterstützung und Beratung an", hieß es in einer Erklärung.

Laut Dr. Hall sind die Beratungsstellen in Spanien "überlastet".

Die Stadtverwaltungen arbeiten jedoch an innovativen Wegen, um Gemeinschaft zu schaffen und ihren britischen Einwohnern Betreuung zu bieten.

So hat zum Beispiel die Verwaltung in Mijas über APEMEX (Hilfsprogramm für ältere Ausländer) Vereine gegründet, die ältere Menschen miteinander verbinden, damit sie sich nicht allein fühlen.

"Die Briten, die nach Spanien kamen, als sie noch völlig selbstständig waren, haben sich entschieden, fernab von ihren Familien und sozialen Netzen zu leben. Sie sind der Prototyp des unabhängigen und freien Menschen, und wenn sie ein hohes Alter erreichen, ändern sich die Menschen nicht", sagt Yolanda María de la Fuente, Professorin für Sozialarbeit und soziale Dienste an der Universität von Jaén.

"Vielleicht sollten wir eine Art gerontologische Pädagogik anwenden und ihnen klarmachen, dass sie mit ein wenig Unterstützung und Hilfe viel besser leben und vor allem ihren Lebensplan mit einer gewissen Anleitung selbst gestalten könnten", fügte sie hinzu.

Denjenigen, die einen Umzug in Erwägung ziehen, rät Hesketh von Support in Spain dringend, "sich so gut wie möglich zu integrieren, die Sprache zu lernen und zu verstehen, wie das spanische System helfen kann."