Alleinreisen sind auf dem Vormarsch, da es vielen Reisenden nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit gelüstet.

Eine Reise allein zu unternehmen ist jedoch mit Herausforderungen und Risiken verbunden, und die Wahl des richtigen Reiseziels ist von entscheidender Bedeutung.

Von der Suche nach Aktivitäten, die man alleine unternehmen kann, bis hin zur Gewährleistung, dass man während seines Abenteuers sicher ist, gibt es eine Menge Dinge zu beachten, bevor man sich entscheidet, wohin es gehen soll.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air hat nun eine Rangliste der besten europäischen Städte für Alleinreisende im Jahr 2023 erstellt.

Sie analysierten die Bewertungen von Alleinreisenden auf TripAdvisor, um herauszufinden, welche Reiseziele Alleinreisenden die besten Erfahrungen bieten.

Rhodos ist die beste Stadt für Alleinreisende 2023

Die griechische Stadt Rhodos auf der gleichnamigen Insel belegt den ersten Platz in der Rangliste. Über 75 Prozent der Bewertungen von Alleinreisenden auf TripAdvisor gaben dem Reiseziel fünf Sterne.

Dabei erhielten die Attraktionen der Stadt die meisten Fünf-Sterne-Bewertungen (79 %), ebenso wie die Bewertungen für Restaurants in der Stadt (73 %).

Wenn Sie alleine unterwegs sind, sollten Sie einen ruhigen Nachmittag an den unberührten Stränden verbringen, durch die mittelalterliche Altstadt schlendern, um Geschichten über Kreuz- und andere Ritter zu entdecken, und die farbenfrohen Moscheen im Hora-Viertel bewundern.

Besuchen Sie Split und einen alten Palast voller Leben

Die kroatische Stadt Split landet auf dem zweiten Platz. 73 Prozent der Alleinreisenden gaben dem Reiseziel Fünf-Sterne-Bewertungen.

Die Besucher:innen waren besonders von den Attraktionen der Stadt begeistert - 81 Prozent erhielten fünf Sterne -, während 66 Prozent der Restaurantbewertungen die Höchstnote erhielten.

Split: Zwischen geschwungenen Kolonnaden und imposanten Fassaden finden Sie an jeder Ecke Bars und Restaurants. Zhivko Dimitrov

Split ist voll von historischen Stätten, die man gerne alleine durchstreift. Das historische Zentrum wird vom Diokletianspalast dominiert, einem der spektakulärsten noch erhaltenen römischen Bauwerke.

Der Palast ist alles andere als ein Relikt. Zwischen geschwungenen Kolonnaden und imposanten Tempelfassaden finden Sie in jeder Ecke Bars und Restaurants.

Reisen Sie nach Faro, um Vögel und barocke Kirchen zu sehen

Die portugiesische Stadt Faro liegt bei den Alleinreisenden an dritter Stelle. Etwas mehr als zwei Drittel der Bewertungen von Alleinreisenden gaben der Hauptstadt der Algarve fünf Sterne.

Die Attraktionen der Stadt wurden zu 74 Prozent mit fünf Sternen bewertet, während die Restaurants mit 59 Prozent etwas schlechter abschnitten.

Wenn Sie alleine in Faro unterwegs sind, sollten Sie sich die farbenfrohe, von mittelalterlichen Mauern umgebene Altstadt nicht entgehen lassen. Die Igreja de Nossa Senhora do Carmo, eine barocke Kirche mit schillerndem, vergoldetem Innenraum, ist ein echter Hingucker.

Für einen Ausflug in die Natur bietet sich der Parque Natural da Ria Formosa an, ein 18 000 Hektar großes Paradies aus Lagunen und Salzsümpfen, in dem es von Vögeln nur so wimmelt.

Essen Sie sich durch Istanbuls hervorragende Restaurantszene

Neben Faro auf dem dritten Platz liegt Istanbul, die pulsierende Metropole der Türkei. Zwei Drittel der Alleinreisenden gaben der Stadt eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt erhielten solide 64 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen, während die Restaurants mit 71 Prozent die beste Bewertung erhielten.

Istanbul, die pulsierende Metropole der Türkei, teilt sich den dritten Platz mit Faro. Anna Berdnik

Es mag einschüchternd sein, allein zu essen, aber Istanbul ist der perfekte Ort, um sich im Alleinessen zu üben.

An den unzähligen Kebab-Ständen können Sie sich mit Straßenessen versorgen, und am Ufer des Bosporus können Sie das berühmt-berüchtigte Fischsandwich (balık ekmek) bei den Händlern kaufen.

Auch bei einem Essen am Tisch müssen Sie sich nicht schämen, denn in Szenevierteln wie Çukurcuma können Sie sich an einen Tisch am Straßenrand setzen und nach Herzenlust Leute beobachten.

Tauchen Sie in den Galerien von Florenz in die Schönheit der Kunst ein

Der vierte Platz im Ranking geht an Florenz, dessen Bewertungen zu 66 Prozent aus fünf Sternen bestehen.

Die norditalienische Stadt erhielt 71 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen für ihre Sehenswürdigkeiten und 61 Prozent für Restaurants.

Das historische Zentrum mit seinen prächtigen Renaissancepalästen und anmutigen Plätzen ist ein idealer Ort des Flanierens, um die Statuen und Brunnen in aller Ruhe zu bewundern.

Kunstliebhaber können sich in der außergewöhnlichen Uffizien-Galerie mit weltberühmten Kunstwerken von Raffael, Botticelli und Leonardo da Vinci in stiller Kontemplation verlieren.