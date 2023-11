Weltweite Akionen am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Felipe Dana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Von Euronews

Auf der ganzen Welt haben Menschen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Untersuchungen zufolge sind 12 bis 15 Prozent der Frauen in Europa täglich häuslicher Gewalt ausgesetzt.