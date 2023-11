Schicksal der Hamas-Geiseln: Steinmeier und Musk besuchen verwüstete Kibbuze

Von euronews

Der deutsche Bundespräsident versprach in einem anderen Kibbuz ebenfalls am Montag sieben Millionen Euro zum Wiederaufbau eines Kunst- und Sozialzentrums.

Elon Musk, Eigentümer des Sozialen Netzwerks X und des Raumfahrtunternehmens Space X, hat einen Kibbuz in Israel besucht. So wie rund 20 weitere war dieser am 7. Oktober von Kämpfern der radikalislamischen Hamas überfallen worden.

Musk war nach einem angeblich antisemitischen Post auf X kritisiert worden. Verschiedene Konzerne und auch die Europäische Kommission hatten daraufhin Werbekampagnen auf der sozialen Plattform ausgesetzt.

Avigail feierte 4. Geburtstag in Geiselhaft

Den Kibbuz Kfar Aza besuchte Musk in Begleitung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Beide sprachen mit Überlebenden des Hamas-Angriffs. Diese berichteten auch über das Schicksal der Vierjährigen Avigail Idan, die am Sonntag als Waise nach Israel hatte zurückkehren können.

Das Mädchen war in der Gefangenschaft vier Jahre alt geworden. Vor ihrer Entführung hatte sie mitansehen müssen, wie Hamas-Kämpfer ihre Eltern ermordeten. Sie hatte sich zunächst unter der Leiche ihres Vaters versteckt, dann in einem benachbarten Haus. Von dort aus wurde sie in den Gazastreifen verschleppt. Auch zwei ältere Geschwister hätten überlebt, wie die "Washington Post" berichtete. Stundenlang hätten sie sich in einem Schrank versteckt.

Im Laufe des Montags könnten weitere elf israelische Geiseln freikommen. Sie könnten gegen mindestens 30 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden, so der ägyptische Informationsdienst. Zunächst sei noch darüber verhandelt worden. Die Angehörigen der elf Geiseln seien bereits informiert worden, berichteten Medien unter Berufung auf den israelischen Ministerpräsidenten.

Steinmeier: sieben Millionen für Kibbuz

Am Montag besuchte auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Kibbuz in Israel. Dort kündigte er die Zahlung von sieben Millionen Euro für den Wiederaufbau des zerstörten Kunst- und Sozialzentrums des Kibbuz Be'eri an.

Nach Israel wird Steinmeier in den Oman reisen - und nach Katar. Das Emirat vermittelt bei Gesprächen zwischen Israel und Palästinensern.

Stoltenberg will verlängerte Waffenruhe

Unterdessen hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel eine Verlängerung der Waffenruhe gefordert.

"Das würde den Menschen in Gaza die benötigte Erleichterung verschaffen. Und die Freilassung weiterer Geiseln ermöglichen. Das Leid unterstreicht, wie nötig eine anhaltende politische Lösung ist", so Stoltenberg.