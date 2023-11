Von Euronews

Der Regierungschef von Thailand hat bestätigt, dass auch 12 thailändische Geiseln freigelassen werden.

Der Regierungschef von Thailand hat bestätigt, dass auch 12 thailändische Geiseln, die am 7. Oktober aus Israel verschleppt worden waren, jetzt freigelassen wurden. Nach einer von Katar vermittelten Einigung sind an diesem Freitag 13 Geiseln aus Israel freigekommen, die gegen etwa 50 in Israel inhaftierte Palästinenserinnen und Palästinenser ausgetauscht werden. Die Geiseln der Hamas sind laut übereinstimmenden Berichten bereits in Ägypten.

Eine der Hamas nahestehende Quelle hat bestätigt, dass die Geiseln den Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben wurden. Bei den israelischen Geiseln handelt es sich um Frauen und Kinder. Die Übergabe an das Rote Kreuz erfolgte in einem Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens. Die Hamas bestätigte laut israelischen Medien die Übergabe der Geiseln in der Klinik.

Srettha Thaisin bestätigte die Freilassungsnachricht in den sozialen Medien.

Waffenruhe in Gaza

Seit diesem Freitagmorgen gilt eine Waffenruhe im Gazastreifen, die mindestens vier Tage lang andauern sollte.