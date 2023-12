Von Euronews mit AP

Ochigava, ein russisch-israelischer Doppelbürger, sagte den Ermittlern, er könne sich nicht daran erinnern, wie er es geschafft habe, durch die EU-Passkontrolle zu gelangen.

Die US-Behörden ermitteln gegen einen russischen Staatsbürger, der sich angeblich in ein Flugzeug geschlichen hat und im November ohne Pass oder Ticket von Dänemark nach Los Angeles geflogen ist.

Er sagte den Ermittlern, er könne sich nicht daran erinnern, wie er durch die Sicherheitskontrollen in Europa gekommen sei, heißt es in einer vom FBI eingereichten Erklärung.

Sergei Vladimirovich Ochigava kam am 4. November mit dem Scandinavian Airlines Flug 931 aus Kopenhagen auf dem internationalen Flughafen von Los Angeles an.

Ein Beamter der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) konnte Ochigava weder auf der Flugliste noch auf anderen ankommenden internationalen Flügen finden.

Der Mann, der in Gerichtsdokumenten als russisch-israelischer Doppelbürger im Alter von Mitte 40 beschrieben wird, blieb während des Fluges nicht unbemerkt und versuchte, mit mehreren Passagieren zu sprechen.

Die Flugbesatzung teilte den Ermittlern mit, dass Ochigava auf einem Sitz saß, der eigentlich leer sein sollte, als der Flug abhob. Nach dem Start wanderte er weiter im Flugzeug umher, wechselte die Sitze und versuchte, mit anderen Passagieren zu sprechen, die ihn jedoch ignorierten, wie es in der FBI-Erklärung heißt.

Außerdem "aß er bei jeder Mahlzeit zwei Mahlzeiten und versuchte einmal, die Schokolade zu essen, die den Mitgliedern des Kabinenpersonals gehörte".

Ein geheimnisvoller blinder Passagier

Ochigava wurde angeklagt, als blinder Passagier in einem Flugzeug gewesen zu sein, und plädierte bei einer Anhörung am 5. Dezember auf nicht schuldig. Eine Verhandlung ist für den 26. Dezember angesetzt.

Er hatte weder einen Reisepass noch ein Visum für die Einreise in die USA, so die Beamten. Der Mann erklärte auf Englisch, dass er seinen Pass im Flugzeug vergessen habe.

Die CBP-Beamten durchsuchten seine Tasche und fanden "einen russischen und einen israelischen Ausweis, so die Gerichtsunterlagen.

Außerdem fanden sie auf seinem Handy ein Foto, das teilweise einen Reisepass mit seinem Namen, Geburtsdatum und seiner Passnummer zeigte, allerdings ohne Foto, so die Beamten.

Ochigava "machte falsche und irreführende Angaben über seine Reise in die USA, einschließlich der anfänglichen Aussage gegenüber der CBP, dass er seinen US-Pass im Flugzeug vergessen habe", heißt es in der Klageschrift.

Der Mann erzählte den FBI-Agenten, er habe einen Doktortitel in Wirtschaft und Marketing und sei zuletzt als Wirtschaftswissenschaftler in Russland tätig gewesen.

"Ochigava behauptete, er habe seit drei Tagen nicht mehr geschlafen und verstehe nicht, was vor sich gehe", heißt es in der FBI-Erklärung.

Er sagte den Beamten, dass er möglicherweise ein Flugticket in die USA hatte, sich aber nicht sicher sei.

Er könne sich auch nicht daran erinnern, wie er durch die Sicherheitskontrolle in Kopenhagen gekommen sei und wollte nicht erklären, was er in der skandinavischen Stadt gemacht hat.