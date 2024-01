Von Euronews

Der junge Mann, der der Störung der öffentlichen Ordnung beschuldigt wird, verteidigte sich vor dem spanischen Nationalen Gericht. Es sei "ein Scherz" gewesen.

Im Sommer 2022 wollte Aditya V. am Londoner Flughafen Gatwick einen Flug auf die spanische Insel Menorca antreten.

Kurz vor dem Einsteigen beschloss der junge Brite, über das soziale Netzwerk Snapchat Fotos vom Check-in-Bereich an sieben seiner Freunde zu schicken. Die Bilder enthielten einen Satz, den er selbst geschrieben hatte: "Ich bin auf dem Weg, das Flugzeug in die Luft zu jagen, ich bin ein Mitglied der Taliban".

Der britische Geheimdienst entdeckte die Nachricht, als sich das Flugzeug bereits über Frankreich befand, und beschloss, Spanien zu alarmieren, da der Flug auf der spanischen Insel landen sollte.

Das Verteidigungsministerium schickte einen Eurofighter, um das Flugzeug zu eskortieren, da es davon ausging, dass es sich bei dem Passagier um einen Terroristen handelte.

Am Montag verteidigte sich der junge Mann vor dem spanischen Nationalgericht. Er wird der Störung der öffentlichen Ordnung beschuldigt und sieht sich mit einer Klage des spanischen Verteidigungsministeriums konfrontiert, in der er aufgefordert wird, die Kosten in Höhe von 94 782,47 Euro für die Entsendung des Eurofighters zu zahlen.

"Es war ein Scherz", verteidigte er sich vor dem Richter und erklärte, er habe es getan, weil sich seine Freunde immer über ihn wegen "seiner pakistanischen Gesichtszüge" lustig machten.

Laut El Español erklärte der junge Mann, dass er den Eurofighter vom Fenster des Flugzeugs aus sehen konnte, aber nie auf die Idee gekommen war, dass er aufgrund der Nachricht, die er geschickt hatte, da war. Er habe gedacht, dass es sich um eine Übung im Zusammenhang dem Krieg in der Ukraine handelte.

Mit Hilfe eines Dolmetschers konnte der junge Mann seine Sicht der Dinge schildern. Er betonte, dass er nie gedacht hätte, dass der Streich so weit gehen würde, und dass er das Bild nur mit seiner Gruppe von Freunden geteilt hatte.

Das Problem war, dass einer seiner Freunde mit dem öffentlichen Wi-Fi des Flughafens verbunden war, so dass das Foto - und der Kommentar - beim britischen Geheimdienst landete.

"Der Staatsanwalt fragte den jungen Mann: "Haben Sie nie daran gedacht, dass Sie Angst auslösen könnten?"

Das spanische Strafgesetzbuch besagt, dass eine Person, die "fälschlicherweise eine Gefahrensituation für die Allgemeinheit vortäuscht", die die Hilfe der Polizei oder der Rettungsdienste erfordert, "bestraft wird".

Nach den Zeugenaussagen vom Montag wurde der Prozess für die Urteilsverkündung ausgesetzt.