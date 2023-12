Finnland macht erneut Grenze zu Russland dicht

Von euronews

Helsinki wirft Moskau vor, absichtlich Migranten, die illegal nach Finnland reisen wollen, an die Grenze zu schicken. Für kurze Zeit hatte Finnland zwei der acht Übergänge geöffnet. Bis mindestens zum 14. Januar soll die Grenze nun dicht bleiben.

Finnland will erneut die Grenze zu Russland schließen. Nach einer ersten Abriegelung waren vorübergehend zwei der acht Übergänge geöffnet worden. Nun soll an der Grenze zwischen der EU und Russland ab Freitagabend bis Mitte Januar erneut kein Durchkommen mehr sein.

Helsinki gab an, Grund für die Schließung sei eine zuletzt erhöhte Zahl an nicht dokumentierten Einreisen nach Finnland, mehr als 70 in nur wenigen Stunden, so hieß es.

Finnland hat den russischen Behörden erneut vorgeworfen, illegale Migranten absichtlich in Richtung der finnischen Grenze „geschleust“ zu haben. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo sagte: „Es geht nicht um die Anzahl der Menschen, sondern um das Phänomen. Es ist eindeutig ein Versuch, Finland zu beeinflussen.“