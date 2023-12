Al-Dschasira Kameramann bei israelischem Luftangriff in Gaza getötet

Samer Abu Daqqa verblutete. Auch ein Kameramann der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurde getötet. Israel will einen weiteren Grenzübergang nach Gaza für Hilfslieferungen öffnen.

Ein Kameramann des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira ist nach Angaben des Senders bei einem israelischen Drohnenangriff in Chan Junis getötet worden. Samer Abu Daqqa verblutete. Ein Krankenwagen konnte ihn nicht erreichen und ihn nicht ins Krankenhaus bringen, weil die Straßen mit Trümmern blockiert waren

Zusammen mit Wael Dahdouh, dem Chefreporter von Al-Dschasira war er in einer Schule, die bei einem früheren Angriff getroffen worden war, als eine zweiter Drohnenangriff startete. Dahdouh konnte sich selbst zu den Sanitätern begeben.

Al-Dschasira-Chefredakteur Mohamed Moawad, würdigte Samer Abu Daqqa auf X (ehemals Twitter) für sein „unerschütterliches Engagement für die Wahrheit. Samer, dessen Objektiv die rohe und ungefilterte Realität des Lebens in Gaza einfing, war nicht nur ein erfahrener Profi, sondern auch eine mitfühlende Seele, die die Macht des visuellen Geschichtenerzählens verstand", schrieb Moawad.

Wael Dahdouh hatte vor einem Monat seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen Enkel bei einem israelischen Luftangriff verloren. Dahdouh erfuhr dies während einer Live-Schaltung.

Auch ein Kameramann der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurde bei den Luftangriffen des israelischen Militärs getötet.

In Chan Yunis im südlichen Gazastreifen kommt es weiterhin zu heftigen Kämpfen. Israels Streitkräfte weisen darauf hin, dass sich dort Jahja Sinwar , der Hamas-Chef im Gazastreifen, aufhält.

Chan Yunis grenzt unmittelbar an Rafah, das bis vor kurzem der einzige Zugang für humanitäre Hilfe war. Am Freitag beschloss das israelische Kabinett, einen anderen Grenzübergang zu Ägypten, nämlich Kerem-Shalom, für die Durchfahrt von humanitären Gütern zu öffnen. Israel hat im Rahmen des Geiselaustauschabkommens zugesagt, täglich 200 Lastwagenladungen nach Gaza durchzulassen.

In Rafah können nur 100 Lkws abgefertigt werden. Die israelische Regierung erklärt, dass Kerem-Shalom nur eine vorübergehende Lösung sein wird, bis Rafah ausgebaut ist - die USA haben zugesagt, dafür zu zahlen.

In der Nacht griff Israel mehrere Schulen im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt an, in denen sich Milizionäre der islamistischen Gruppe Hamas versteckt halten sollen.

Die israelischen Truppen führten "gezielte Angriffe" auf die Schulen al-Mutasim Billah und al-Farabi im Stadtteil Rimal im Zentrum von Gaza-Stadt durch, nachdem sie "Informationen erhalten hatten, dass sich Hamas-Terroristen dort versteckt hielten", heißt es in einer Erklärung des Militärs.

"Die Truppen töteten die Terroristen bei den Kämpfen, die in dem Gebiet stattfanden, und andere Terroristen, die sich in den Schulen versteckt hielten, ergaben sich und wurden von den Truppen festgenommen", teilte das Militär weiter mit.