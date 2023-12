Ein Toter und Verletzte nach russischem Luftangriff auf Cherson

Von euronews

Der Luftschlag habe einem Banhof gegolten, in dem sich gerade viele Zivilisten aufgehalten hätten, so der ukrainische Innenminister.

Beim Beschuss eines Bahnhofs in Cherson im Süden der Ukraine sind mindestens eine Person getötet und mindestens vier weitere verletzt worden. Dafür sei ein russischer Luftangriff verantwortlich, so der ukrainische Innenminister. In der Zugstation hätten sich am Dienstag Einwohner eingefunden, um die Stadt zu verlassen. Bei dem Toten handele es sich um einen Polizisten.

Angriff auf Bahnhof in Cherson

"Es war ein russischer Angriff auf einen Bahnhof, auf einen Evakuierungszug. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Zahl der Toten und Verletzten wird noch erhoben. Es waren viele Zivilisten dort", so Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Staatpräsident.

Zuvor hatte eine Explosion ein russisches Kriegsschiff auf der von Moskau annektierten Krim zerstört. Die ukrainischen Luftstreitkräfte verbuchten den Angriff für sich. In seiner abendlichen Videoansprache gratulierte Selenskyj den beteiligten Militärs. Moskau gab an, das Transportschiff sei beschädigt worden.

Spezialeinheiten stoßen über Dnepr vor

Unterdessen versucht eine ukrainische Spezialeinheit hier in der Region Cherson, einen Brückenkopf über den Fluss Dnepr zu errichten. In den ersten Tagen der Gegenoffensive hatten russische Truppen flussaufwärts der Kachowka-Staudamm zerstört.

Ziel der ukrainischen Einheiten ist nun, auf von Russland eroberte Gebiete vorzurücken.