Israels Armee setzt seine Militäroperationen im Gazastreifen fort.

Angehörige trauern um neun Mitglieder einer Familie, die am Donnerstagabend bei einem Angriff östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurden.

Am Freitagmorgen lagen die in weiße Laken eingewickelten Leichen auf dem Boden des Abu Youssef Al-Najjar-Krankenhauses, in das jeden Tag Dutzende Tote und Verletzte der israelischen Angriffe eingeliefert werden.

Talaat Barghout, der Sprecher des Krankenhauses, sagte, in der Leichenhalle sei kein Platz für all die Toten, und es fehle an Leichentüchern - den so genannten Kafan -, um die Opfer ordnungsgemäß zu bestatten.

Hunderte Menschen wurden in den letzten Tagen bei Angriffen im gesamten Gazastreifen getötet, auch in Gebieten im äußersten Süden. Israel hatte die Menschen aufgefordert, dort Zuflucht zu suchen.

Der Krieg begann am 7. Oktober nach dem tödlichen Hamas-Anschlag in Israel, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und Hunderte von der Hamas als Geiseln genommen wurden.

Die Angreifer entführten rund 250 Menschen, von denen mehr als die Hälfte noch immer gefangen gehalten wird.

"Es ist eine Schande, eine Schande. Wir sind diejenigen, die ermordet, entführt und vergewaltigt wurden, und wir werden vor Gericht gestellt und nicht die Terrororganisation", sagte Eleanor Sela, eine Demonstrantin und Schauspielerin, bei einem Marsch im Süden Israels.

Die israelische Knessetabgeordnete Shelly Tal Meron rief ebenfalls dazu auf, die Geiseln nach Hause zu bringen, und verwies auf Berichte über sexuelle Gewalt gegen weibliche Geiseln durch die Hamas und andere Kämpfer im Gazastreifen.

Aus Berichten, die der Nachrichtenagentur Associated Press vorliegen, sowie aus ersten Einschätzungen einer israelischen Menschenrechtsgruppe geht hervor, dass sexuelle Übergriffe Teil des anfänglichen Amoklaufs vom 7. Oktober waren, wobei die Ermittler noch versuchen, das Ausmaß zu bestimmen.

Israels Luft-, Boden- und Seeangriffe auf den Gazastreifen haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der Hamas regierten Gebiet mehr als 23.000 Menschen getötet, 70 % davon Frauen und Kinder.