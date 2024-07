Via Appia in UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen

Mit sechzig anerkannten Stätten ist Italien nach wie vor das Land mit den meisten UNESCO-Welterbestätten. Das Ministerium für Kultur, das die Kandidatur gefördert hat, ist zufrieden.

Italien steht weiterhin an der Spitze der Unesco-Welterbeliste. Das Welterbekomitee hat auf seiner 46. Sitzung in Neu-Delhi beschlossen, die "Via Appia. Regina Viarum" in die Liste des Welterbes aufzunehmen. Es ist die 60. italienische Stätte, die anerkannt wird.

Auf der Liste stehen auch das Residenzensemble Schwerin in Deutschland, der Niah-Nationalpark in Malaysia, das archäologische Gebiet von Al-Faw in Saudi-Arabien, die Zentrale Achse Beijings - ein architektonisches Ensemble, das sich durch das Herz der chinesischen Hauptstadt zieht, sowie das Skulpturenensemble von Constantin Brâncuși in Târgu Jiu und die Grenzen des Römischen Reiches in Dacia, beide in Rumänien.

Auch die sächsische Kleinstadt Herrnhut gehört als Teil der Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine jetzt zum Weltkulturerbe.

Vom Kulturministerium geförderte Kandidatur der Via Appia

Die Bewerbung wurde zum ersten Mal direkt vom italienischen Kulturministerium gefördert, das alle Phasen des Prozesses koordinierte und alle erforderlichen Unterlagen für den Antrag auf Eintragung in die Liste des Welterbes vorbereitete. Zahlreiche Institutionen haben an diesem Prozess mitgewirkt: vier Regionen (Latium, Kampanien, Basilikata und Apulien), 13 Großstädte und Provinzen, 74 Gemeinden, 14 Parks, 25 Universitäten, zahlreiche Vertreter von Gebietskörperschaften sowie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und die Päpstliche Kommission für sakrale Archäologie des Heiligen Stuhls.

Die Geschichte der Via Appia

Mit einer Länge von 650 Kilometern durchquerte die antike Via Appia Mittel- und Süditalien. Sie war die erste der großen Straßen Roms, die mit innovativen Techniken gebaut wurden, wahre Meisterwerke der Baukunst, die die natürlichen Straßen ergänzten und die dauerhaftesten Monumente der römischen Zivilisation darstellen. Die 312 v . Chr. vom Censor Appius Claudius Caecus begonnene Strecke , die Rom mit Capua verbinden sollte, wurde später nach Benevento, Venosa, Tarent und Brindisi, dem Brückenkopf nach Griechenland und in den Osten, verlängert.

Die für militärische Zwecke konzipierte Via Appia wurde sofort zur Straße der großen Handelsverbindungen und des wichtigen kulturellen Austauschs. Sie wurde im Laufe der Zeit zum Vorbild für alle nachfolgenden öffentlichen römischen Straßen sowie in gewissem Sinne zum Ursprung des komplexen Straßennetzes des Imperium Romanum, das auch die Grundlage des heutigen Kommunikationsnetzes des Mittelmeerraums bildet.

Die Bezeichnungen, mit denen antike Autoren sie selbst bezeichneten - insignis, nobilis, celeberrima, regina viarum - zeugen von all den politischen, administrativen, wirtschaftlichen, sozialen und propagandistischen Werten , die ihr ihren tausendjährigen Reichtum bescherten, stellt das italienische Kulturministerium fest.

"Die UNESCO hat den außerordentlichen universellen Wert eines außergewöhnlichen Bauwerks erkannt, das im Laufe der Jahrhunderte für den Handel, den sozialen und kulturellen Austausch mit dem Mittelmeerraum und dem Osten von grundlegender Bedeutung war", erklärte Kulturminister Gennaro Sangiuliano

"Diese Anerkennung ergänzt den außergewöhnlichen Erfolg, den die italienische Oper vor weniger als einem Jahr errungen hat", kommentierte der für die UNESCO zuständige Staatssekretär für Kultur, Gianmarco Mazzi.