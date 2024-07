Schätzungen zufolge ist fast die Hälfte aller in der EU konsumierten alkoholfreien Getränke in irgendeiner Form verpacktes Wasser.

Wenn Sie regelmäßig nach Italien reisen, ist Ihnen vielleicht die offensichtliche Abneigung der Italiener gegen Leitungswasser aufgefallen.

Da wir alle versuchen, unsere Abfälle zu reduzieren, ist die Statistik, dass jeder Italiener durchschnittlich 208 Liter Wasser in Flaschen pro Jahr verbraucht, ziemlich krass.

Das Ergebnis des Marktforschungsunternehmens CSA Research zeigt auch, dass nur 29,2 Prozent der Italiener täglich Leitungswasser trinken - und dass fast die Hälfte (43,3 Prozent) ausschließlich abgefülltes Wasser trinkt.

Demnach ist Italien der größte Verbraucher von abgefülltem Wasser in Europa und der zweitgrößte weltweit nach Mexiko, wo das Leitungswasser nicht annähernd so sicher zu trinken ist.

Das Leitungswasser im größten Teil Italiens ist nicht nur absolut sicher, sondern hat auch die fünftbeste Gesamtqualität in ganz Europa, nach Österreich, Schweden, Irland und Ungarn.

Aber warum trinken die Italiener so ungern Wasser aus der Leitung - und warum ist Wasser aus Flaschen - oder acqua in bottiglia - so beliebt?

Die CSA-Untersuchung ergab, dass fast 29 Prozent derjenigen, die nur Wasser aus Flaschen trinken, dies tun, weil sie den Geschmack von Leitungswasser nicht mögen. Weitere vier von zehn Befragten geben an, dass sie "Leitungswasser nicht vertrauen", während etwa drei von zehn Befragten Wasser aus Flaschen für sicherer halten.

Welche europäischen Länder verbrauchen am meisten abgefülltes Wasser?

Der weltweite Markt für abgefülltes Wasser wächst rasant: Im Jahr 2024 werden schätzungsweise 550 Millionen Haushalte abgefülltes Wasser verbrauchen. Das entspricht mehr als 446 Milliarden Litern Wasser pro Jahr oder etwa 1 Million Flaschen pro Minute.

In Europa gibt es schätzungsweise 75 Millionen Verbraucher von abgefülltem Wasser, wobei 80 Prozent der Verbraucher im Norden des Kontinents Wasser mit Kohlensäure bevorzugen.

Italien liegt beim Verbrauch von abgefülltem Wasser an der Spitze vieler europäischer Länder, aber andere sind nicht weit dahinter.

Durch den Verkauf von Wasser in Flaschen entsteht eine Menge Plastikmüll. Pexels

Marktforschungsergebnisse von GlobalData ergaben 2022, dass Deutschland mit 167 Litern pro Kopf nach Italien an zweiter Stelle liegt. Portugal folgt mit 140 Litern pro Kopf und Jahr, dann Ungarn mit 138,8 Litern pro Kopf, gefolgt von Spanien mit 135,4 Litern.

Insgesamt ergab die Untersuchung, dass im Jahr 2022 48 Prozent der in der EU konsumierten alkoholfreien Getränke abgefülltes Wasser sind.

Ist abgefülltes Wasser ein Plastikproblem?

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Haushalt auf der Welt zwei Flaschen Wasser pro Tag verbraucht, ergibt sich eine globale Gesamtzahl von 210 Milliarden Flaschen pro Jahr. Dies deckt sich relativ gut mit früheren Schätzungen, wonach jährlich 480 Milliarden Plastikflaschen verbraucht werden, von denen die Hälfte Wasser enthält.

In der EU erzeugte jede Person im Jahr 2021 durchschnittlich 36,1 Kilogramm Verpackungsabfälle aus Kunststoff. Das sind insgesamt 16,13 Millionen Tonnen, die jedes Jahr in der EU produziert werden, und nur 6,56 Millionen davon wurden recycelt.

Im Rahmen des Green Deal wird angestrebt, dass bis 2030 55 Prozent der Kunststoffverpackungsabfälle recycelt werden. Zu den spezifischen Vorschriften zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung gehört auch das Ziel, bis 2025 25 Prozent recyceltes Plastik in PET-Flaschen und bis 2030 30 Prozent in allen Getränkeflaschen zu verwenden.

Italien versucht auch, das Vertrauen der Menschen in das Leitungswasser zu stärken. Das Nationale Zentrum für Wassersicherheit hat zwischen 2020 und 2022 mehr als 2,5 Millionen chemische und mikrobielle Analysen in 18 verschiedenen Regionen durchgeführt, die 90 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Landesweit entsprachen 99,1 Prozent der Proben den Wassernormen, und 98,4 Prozent entsprachen anderen Faktoren, die sich nicht auf die Gesundheit auswirken, aber den Geschmack, den Geruch oder die Farbe des Wassers verändern können.

Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse ist der erste Schritt zur Schaffung eines "Wasserregisters", das der italienischen Öffentlichkeit Daten über die Qualität des Leitungswassers zur Verfügung stellen wird.