Lage nach Dammbruch in Sibirien unter Kontrolle

Nach dem Dammbruch in der Region Tscheljabinsk können die Bewohner wieder in ihre Dörfer zurückkehren.

Die Bewohner der nach dem Dammbruch am Kialim in der Region Tscheljabinsk evakuierten Siedlungen können wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Nach Angaben des Katastrophenschutzministerium ist das Dorf Kiolm nicht mehr überschwemmt.

„Aus dem Tscheljabinsker Dorf Kiolim hat sich das Wasser vollständig zurückgezogen. Rettungskräfte des russischen Katastrophenschutzministeriums überwachen die Situation und beseitigen die Folgen des Dammbruchs am Kialim-Reservoir. Niemand wurde verletzt“, heißt es in einer Erklärung.

Insgesamt wurden mehr als 160 im Gefahrengebiet gestrandete Menschen in Sicherheit gebracht.

Aufgrund starker Regenfälle kam es an einem Stausee an der Grenze der Bezirke Karabasch und Miass in der Region Tscheljabinsk zu einem Dammbruch. Die Länge des zerstörten Abschnitts des Damms betrug etwa 100 Meter. Über den Bezirk Karabasch wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Überschwemmte Straße x.com

Das Dorf Kiolim wurde überschwemmt. Der Wasserstand blieb auf einer Höhe von 1 Meter. Drei weitere Dörfer waren von Überschwemmungen bedroht: Mukhametovo, Baidashevo, Karasevo. An zwei Schulen in der Stadt Karabash wurden provisorische Unterbringungszentren eingerichtet.

Meteorologen gehen jedoch davon aus, dass bis zum 29. Juli aufgrund heftiger Regenfälle mit starken Wasseranstiegen in kleinen Flüssen der Region zu rechnen ist.