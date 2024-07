Video. Explosionen in Bulgarien: Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

In Westbulgarien hat es in einer Feuerwerksfabrik bei Elin Pelin, der Region Sofia, weitere Explosionen gegeben.

Eines der Opfer ist gestorben, wie der bulgarische Innenminister Kalin Stoyanov auf einer Pressekonferenz mitteilte. Der 49-jährige Mann erlitt schwere Verbrennungen und wurde gestern Abend in das Notfallkrankenhaus „Pirogov“ eingeliefert. Seine 20-jährige Tochter, die sich mit 85 prozentigen Verbrennungen ebenfalls in derselben medizinischen Einrichtung befindet, ist weiterhin in einem kritischen Zustand.