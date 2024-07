Video. Die Nachwirkungen des Taifuns in Taiwan

Der Taifun Gaemi ist am frühen Donnerstag über Taiwan hinweggezogen. Die Naturkatastrophe hat zahlreiche Störungen und Schäden verursacht, mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Wegen der starken Winde und heftiger Regenfälle wurden Inlands- und Auslandsflüge gestrichen. In Pingtung, im Süden des Landes, strandete ein indonesisches Frachtschiff aufgrund der starken Wellen, die der Taifun verursachte an der Küste. Die 20 indonesischen Besatzungmitglieder wurden gerettet. Außerdem werden der Küstenwache Taiwans zufolge die Schäden an dem Schiff bemessen.

Nordosten am meisten getroffen

In der Hauptstadt Taipeh im Norden des Landes sah man Arbeiter, die Trümmern des Sturms wegräumen.

Hualien, im Nordosten des Landes, wurde von dem Sturm besonders hart getroffen. Ein beliebter Nachtmarkt wurde durch die starken Winde zerstört. Die Trümmer lagen auf Straßen um den Nachtmarkt herum verstreut. Ein Autoinsasse kam ums Leben, als das Fahrzeug von herabfallenden Trümmern getroffen wurde.

Die Behörden forderten die Einwohner von Hualien auf, in ihren Häusern zu bleiben und unnötige Reisen zu vermeiden, da die Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten noch andauern.