Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot führte die Protest-Kunstaktion GOD SAVE ABORTION vor dem Obersten Gerichtshof von Indiana an, um für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen.

WERBUNG

Das russische feministische Protest- und Performance-Kunstkollektiv Pussy Riot wurde Anfang dieser Woche in den USA gesichtet, wie es vor dem Capitol des Bundesstaates Indiana eine riesige aufblasbare Vulva in die Höhe reckte.

Die Gruppe setzt ihren Kampf gegen den Obersten Gerichtshof des Bundesstaates und dessen Anti-Abtreibungspolitik mit GOD SAVE ABORTION fort, einem neuen Pussy Riot-Song, der Teil einer größeren Kampagne für reproduktive Rechte ist, die Pussy Riot mit Kunstaktionen starten.

Das erste Stück entstand in Zusammenarbeit mit Studenten der Indiana University.

Nach der umstrittenen Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof der USA im Juni 2022 hat Indiana ein umfassendes Verbot von Abtreibungen eingeführt.

In einer von Pussy Riot-Anführerin Nadya Tolokonnikova veröffentlichten Erklärung heißt es: "Pussy Riot hat immer versucht, Hoffnung in hoffnungslose Situationen zu bringen - wann immer ich keine Hoffnung sehe, wende ich mich der Kunst zu. Sie hilft mir, meine Botschaft lauter und deutlicher zu machen."

Sie fuhr fort: "Kunst ist wie ein Zauberstab; sie ist ein ganz besonderes Instrument. Leisten Sie Widerstand, organisieren Sie sich, finden Sie Gleichgesinnte. Und, was am wichtigsten ist, geht wählen. Ich weiß, ihr hasst das System, das euch im Stich gelassen hat, aber es liegt in eurer Macht, es zu ändern, auch wenn es anders scheint."

Zusammen mit ihrem jüngsten Protest haben Pussy Riot die folgenden Forderungen aufgestellt:

Wir fordern die Trennung von Kirche und Staat.

Wir fordern, dass unsere Stimmen gehört werden.

Wir fordern den Zugang zu LEGALEN und SICHEREN Abtreibungen für alle Frauen in den Vereinigten Staaten.

Wir fordern eine Einschränkung der staatlichen Kontrolle über unseren Körper.

Wir fordern, dass ein Vertreter von Pussy Riot als offizieller Berater des Obersten Gerichtshofs eines jeden Staates ernannt wird, als Experte für die körperliche Autonomie.

"Sich nicht zu äußern bedeutet, dass man seine Interessen von jemand anderem definieren lässt.

Die Aktivistengruppe teilte ein Video, das ihren Protest im Kapitol begleitete.

Die Beschreibung des Videos enthielt eine Botschaft von Tolokonnikova, die lautete: "Wir sind nach Indiana gekommen, weil wir uns um die verletzlichsten Gruppen von Menschen kümmern - die Frauen, die es in den Staaten gibt. Sie werden weder gesehen, noch geschützt. Indiana war der erste Staat, der die meisten Abtreibungen verboten hat, nachdem Roe v. Wade gekippt wurde."