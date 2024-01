Protest im Madrider Kunstmuseum: Greenpeace fordert Waffenstillstand für Gaza

Von euronews

Greenpeace fordert Waffenstillstand für Gaza mit Protest im Kunstmuseum Reina Sofia in Madrid.

Greenpeace-Aktivisten haben eine Illustration des US-Künstlers Obey an der Fassade eines Madrider Museums entrollt. Sie forderten damit einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza.

Das Werk zeigt ein blutüberströmtes palästinensisches Kind mit der Aufschrift "Can you hear us?" und dem "unmute"-Zeichen in der Mitte.

Nachdem die Aktivisten durch den Fahrstuhlschacht an der Außenseite des Kunstmuseums Reina Sofia geklettert waren, entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Waffenstillstand jetzt". Das Transparent basiert auf einem Bild, das der Fotojournalist Belal Khaled aus Gaza aufgenommen hat. Schaulustige klatschten und jubelten, als einer der Aktivisten das "Ceasefire Now"-Transparent zeigte.

In dem Museum befindet sich das berühmte Anti-Kriegs-Gemälde "La Guernica" von Pablo Picasso.