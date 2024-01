Drohnenangriffe auf Odessa, russische Raffinerie in Brand geschossen

Von euronews

Verletzte bei russischen Angriffen auf Odessa. Ukraine schießt Ölraffinerie am Schwarzen Meer in Brand.

Bei russischen Drohnenangriffen wurden mehrere Menschen verletzt. In Odessa wurden sechs Menschen verletzt und mehrere Wohnhäuser und ein Lagerhaus beschädigt. Nach ukrainischen Angaben hat die Luftabwehr in den Regionen Odessa und Mykolaiv 11 von 14 russischen Drohnen abgeschossen. In einer Erklärung der ukrainischen Luftwaffe hieß es, die russischen Streitkräfte hätten Drohnen iranischer Bauart eingesetzt.

Angesichts der anhaltenden nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffe Russlands auf wichtige ukrainische Städte und Infrastrukturen forderte Kiew seine westlichen Verbündeten erneut auf, die Luftabwehrsysteme zu verstärken.

Brand in Raffinerie am Schwarzen Meer

Auf russischer Seite bestätigte das operative Hauptquartier der Region Krasnodar über Telegramm, dass es in einer Ölraffinerie im südrussischen Schwarzmeerhafen Tuapse zu einem Brand gekommen sei. Es habe weder Tote noch Verletzte gegeben, hieß es aus örtlichen Quellen. Das Feuer sei im Laufe der Nacht gelöscht worden. Der Telegrammkanal "112" sprach von einem möglichen Drohnenangriff.