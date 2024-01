Von Hafed Al-Ghwell

Der Widerstand der Huthi gegen eine Koalition aus regionalen und sogar weit entfernten Mächten hat ihren Ruf nur noch gestärkt und sie von einer marginalisierten lokalen Gruppe zu einem einflussreichen regionalen Akteur gemacht, schreibt Hafed Al-Ghwell.

In den letzten Jahren hat sich die Huthi-Bewegung zu einem weiteren wichtigen nichtstaatlichen Akteur im Nahen Osten und in Nordafrika entwickelt, insbesondere im Jemen.

Ihre Aktionen haben weitreichende Auswirkungen, nicht nur auf das regionale Machtgleichgewicht, sondern auch auf den globalen Handel und die Sicherheit. Für viele stellt sich jedoch die Frage: Wer sind sie, und was ist ihr Ziel?

Bei der Gruppe, die offiziell als Ansar Allah bekannt ist, handelt es sich um eine von schiitischen Zaidi geführte religiös-politische Bewegung, die in den 1990er Jahren im Nordjemen entstand.

Ursprünglich handelte es sich um eine theologische Bewegung, die gegen die ihrer Meinung nach stattfindende Marginalisierung der Zaidi-Sekte und die Ausbreitung des ausländischen Einflusses im Jemen protestierte.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sie sich jedoch zu einer bedeutenden militärischen Kraft und einem wichtigen Akteur im jemenitischen Bürgerkrieg entwickelt, in dem seit 2004 verschiedene inländische und regionale Kräfte gegeneinander kämpfen.

Was wollen die Huthis?

Das primäre politische Ziel der Huthis ist im Laufe der Zeit gleich geblieben: die internationale Anerkennung einer von den Huthis dominierten Regierung im Jemen.

In jüngster Zeit wollen sie jedoch auch Einfluss auf Angelegenheiten jenseits der jemenitischen Grenzen nehmen. Die Huthis haben das Rote Meer zu einem Schauplatz für die Selbstbehauptung der Gruppe gemacht.

Die strategische Bedeutung einer wichtigen Schifffahrtsroute mit zwei der 14 Chokepoints der Welt kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Durch Angriffe auf diese Hauptschlagader des Welthandels unterbrechen die Huthi-Angriffe nicht nur lebenswichtige Lieferketten, sondern stellen auch die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft auf die Probe.

Mohammed Ali al-Huthi, ehemaliger Präsident des Revolutionskomitees, kommt zu einer Demonstration gegen die von den USA geführten Luftangriffe in Sanaa, Januar 2024 AP Photo

Mehr als 10 Prozent des weltweiten Seehandels, darunter etwa 5 Millionen Barrel Öl, werden täglich durch diesen Korridor transportiert.

Durch Angriffe auf diese Arterie des Welthandels unterbrechen die Houthi nicht nur lebenswichtige Lieferketten, sondern stellen auch die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft auf die Probe.

Jeder Angriff verschafft ihnen weltweite Berühmtheit und erhöht gleichzeitig die relativen Kosten des kollektiven Widerwillens des Westens, Druck auf Israel auszuüben, seinen Krieg gegen die Hamas aufzugeben.

Wie wirkt sich der Aufstieg der Huthis auf die globale Konfliktlandschaft aus?

Der Aufstieg der Houthis ist bezeichnend für einen breiteren Trend, bei dem nichtstaatliche Akteure in weltweiten Krisenherden an Bedeutung gewinnen, indem sie traditionelle staatszentrierte Modelle der Weltpolitik in Frage stellen.

Ihre "Erfolge" dienen als Lehrbuch, nicht nur für andere nichtstaatliche Gruppen, sondern auch dafür, wie staatliche Akteure Stellvertreter in extraterritorialen Kontexten steuern können.

Heute leben weltweit fast 200 Millionen Menschen in Gebieten, die in unterschiedlichem Maße von bewaffneten nichtstaatlichen Akteuren kontrolliert werden, die meisten davon in Afrika und Teilen des Nahen Ostens.

Huthi-Anhänger skandieren Parolen und halten Schilder mit der Aufschrift "Tod für Amerika, Tod für Israel", auf einer Kundgebung in Sanaa, März 2023 AP Photo/Hani Mohammed

Nichtstaatliche Akteure können viele, sich oft überschneidende Formen annehmen, um ideologische, politische, militärische oder territoriale Ziele zu verfolgen - und, wenn sie nicht kontrolliert werden, den Staat teilweise oder ganz zu übernehmen, wie in Libyen zu sehen war.

In den letzten Jahren hat die Ausbreitung dieser nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen den Verfall der staatlichen Legitimität und der institutionellen Kapazitäten in einer konfliktgeladenen globalen Landschaft beschleunigt. Es ist schwierig, diese Gruppen einzudämmen oder ihnen entgegenzuwirken, insbesondere in Kontexten, in denen sie sich "eingraben".

Bis heute leben weltweit fast 200 Millionen Menschen in Gebieten, die in unterschiedlichem Maße von bewaffneten nichtstaatlichen Akteuren kontrolliert werden, die meisten davon in Afrika und Teilen des Nahen Ostens.

Der Dominoeffekt nichtstaatlicher Akteure

Als nichtstaatliche Akteure üben die Houthis einen schwer zu ignorierenden Einfluss aus, da sie zu einer bedeutenden destabilisierenden Kraft in der Nähe einer wichtigen globalen Handelsader und eines instabilen Horns von Afrika geworden sind.

Als Teil der iranischen Widerstandsachse ist die Gruppe nun in der Lage, ausgefeiltere und ungewöhnlich aggressive Taktiken anzuwenden, was die Sorge vor weiterer regionaler Instabilität verstärkt.

Schiitische Kämpfer, bekannt als Huthis, halten ihre Waffen in Sanaa hoch, April 2015 AP Photo/Hani Mohammed

Der Widerstand der Huthi gegen eine Koalition aus regionalen und sogar weit entfernten Mächten hat ihren Ruf nur noch mehr gestärkt und sie von einer marginalisierten lokalen Gruppe zu einem einflussreichen regionalen Akteur gemacht.

Sie zeigt ähnlichen Gruppen, dass es möglich ist, einem Angriff einer Koalition mächtigerer Staaten zu widerstehen und zu überleben.

Der wirksame Einsatz asymmetrischer Kriegstaktiken liefert auch anderen nichtstaatlichen Akteuren einen Fahrplan für die Verwirklichung ihrer Ziele in einigen der unregierten Gebiete der Welt.

Diese Dynamik ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil sie die Machtstrukturen und die Konfliktdynamik innerhalb der Region verändert, sondern auch, weil sie erhebliche Auswirkungen auf die globale Sicherheit hat.

Wie sieht der weitere Weg aus?

Die Eskalation der Huthi im Roten Meer ist die neue Realität des Konflikts im 21. Jahrhundert - eine Welt, in der nicht rechenschaftspflichtige, unangreifbare nichtstaatliche Akteure tödlichen Einfluss ausüben, um auf Kosten aller anderen ihre Ziele zu verfolgen.

Ohne eine ganzheitliche Lösung der hartnäckigen Konflikte in der Region werden die Angriffe der Huthi im Roten Meer wahrscheinlich zu tiefgreifenden Erschütterungen führen, die die Entwicklungsländer unverhältnismäßig stark treffen werden.

Die Welt muss darauf achten, wie sie die Verbreitung nichtstaatlicher Akteure im Nahen Osten und in Nordafrika versteht, und wie sie mit ihnen umgeht, indem sie Strategien verfolgt, die über kinetische Militäraktionen hinausgehen.

Dazu könnten glaubwürdige Verhandlungen, die Bewältigung der Konflikte in der Region - insbesondere der Palästinenserfrage -, großzügige Unterstützung für verarmte Länder im Vorfeld wichtiger sozioökonomischer Reformen und andere ergänzende Bemühungen gehören, die auf die Ursachen für die Entstehung von Gruppen wie den Huthis abzielen.

Hafed Al-Ghwell ist Senior Fellow und geschäftsführender Direktor der Nordafrika-Initiative am SAIS Foreign Policy Institute der John Hopkins University.

