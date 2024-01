Ukraine und Russland tauschen rund 400 Kriegsgefangene aus

Von Euronews

Trotz eines noch ungeklärten Flugzeugabsturzes vor einer Woche haben die Ukraine und Russland rund 400 Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Angaben zur genauen Zahl weichen voneinander ab.

WERBUNG

Die Ukraine und Russland haben rund 400 Kriegsgefangene ausgetauscht – trotz des mutmaßlichen Abschusses eines russischen Transportflugzeugs vor einer Woche. Die genauen Zahlen der ausgetauschten Gefangenen wichen allerdings voneinander ab. Russland sprach von 195 Soldaten, die auf beiden Seiten jeweils freigelassen worden seien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich erfreut über die Rückkehr von 207 Landsleuten aus russischer Gefangenschaft.

Bereits vergangene Woche Mittwoch war ein Gefangenenaustausch geplant, der aber nicht zustande kam. An diesem Tag war ein Transportflugzeug der russischen Armee in der Nähe der Stadt Belgorod in Russland abgestürzt. Moskau zufolge wurde es von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen. 65 ukrainische Kriegsgefangene seien ums Leben gekommen. Kiew zog in Zweifel, dass ukrainische Soldaten in der Maschine waren und verlangte eine internationale Untersuchung.