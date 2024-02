Erste US-Vergeltungsschläge nach Angriff auf Stützpunkt in Jordanien

Die USA haben ihre Drohung wahr gemacht und einen ersten Vergeltungsschlag gegen Ziele durchgeführt, die nach US-Auffassung in Verbindung zu dem Angriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien stehen. Bei dem Angriff am vergangenen Wochenende waren drei US-Soldaten getötet worden.

Das US-Militär hat am Freitagabend Dutzende Standorte im Irak und in Syrien, die von vom Iran unterstützten Milizen und den iranischen Revolutionsgarden genutzt werden, aus der Luft angegriffen. Es war die erste Vergeltungssalve für den Drohnenangriff, bei dem am vergangenen Wochenende drei US-Soldaten in Jordanien getötet worden waren.

Die massiven Angriffe trafen mehr als 85 Ziele an sieben Standorten, darunter Kommando- und Kontrollzentralen, Geheimdienstzentren, Raketen und Flugkörper, Drohnen- und Munitionslager sowie andere Einrichtungen, die mit den Milizen oder der Quds Force des IRGC, dem Expeditionskorps der Garde, in Verbindung standen Einheit, die sich um die Beziehungen Teherans zu regionalen Milizen und deren Bewaffnung kümmert. Präsident Joe Biden machte in einer Erklärung deutlich, dass es noch mehr geben wird.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden 18 Menschen getötet, nachdem 27 Ziele getroffen wurden.

Die US-Angriffe schienen nicht direkt gegen den Iran oder hochrangige Führer der Al-Quds-Brigade der Revolutionsgarden innerhalb des Iran gerichtet zu sein, da die USA versuchen, eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Iran hat bestritten, hinter dem Angriff in Jordanien zu stecken.

Obwohl eine der wichtigsten vom Iran unterstützten Milizen, die Kataib Hisbollah, erklärte, sie würde die Angriffe auf amerikanische Truppen einstellen, haben andere geschworen, ihren Kampf fortzusetzen und sich als Verfechter der palästinensischen Sache dargestellt.

„Unsere Reaktion begann heute. Es wird zu Zeiten und an Orten unserer Wahl weitergehen“, warnte Biden und fügte hinzu: „Lassen Sie alle, die versuchen könnten, uns Schaden zuzufügen, dies wissen: Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir reagieren.“ Biden und andere hochrangige US-Führungskräfte hatten tagelang erklärt, dass jede amerikanische Reaktion nicht nur ein einziger Schlag, sondern eine „abgestufte Reaktion“ im Laufe der Zeit sein würde.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, die Ziele seien „sorgfältig ausgewählt worden, um zivile Opfer zu vermeiden, und basierten auf klaren, unwiderlegbaren Beweisen, dass sie mit Angriffen auf US-Personal in der Region in Verbindung standen“. Er lehnte es ab, näher auf die Beweise einzugehen.

Syrische Staatsmedien berichteten von Opfern, nannten jedoch keine Zahl. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass bei den Angriffen in Syrien 18 Militante getötet wurden.

Unterdessen arbeiten amerikanische Diplomaten weiterhin beharrlich auf ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza hin. Am vergangenen Sonntag konnten sie in Paris lediglich einen vorläufige Zustimmung der Konfliktparteien erreichen.

Informationen des „Wall Street Journals“ zufolge könnten interne Spannungen in der Hamas-Führung dazu führen, dass ein Waffenstillstandsabkommen nicht nur verschoben wird, sondern gänzlich scheitert.

So sieht Gaza-Stadt nach dem Konflikt aus

Während der Beschuss der Stadt anhält, hat das Satellitenbeobachtungsprogramm der Vereinten Nationen UNOSAT, das Satellitenzentrum der Vereinten Nationen, Bilder und eine Schätzung der Schäden in Gaza veröffentlicht.

UNOSAT Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment - January 2024 United Nations Satellite Centre (UNOSAT)

UNOSATs Berechnungen zufolge wurde jedes dritte Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Insgesamt wurden 22.000 Gebäude zerstört und 14.000 erheblich beschädigt. Insgesamt waren bisher 94.000 Wohnungen von dem bewaffneten Konflikt im Gazastreifen betroffen.