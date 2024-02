Kämpfen ja, aber bitte nicht so lange

Von euronews

In der Ukraine gehen die Frauen auf Straße. Sie fordern einen kürzeren Wehrdienstzeit für ihre Männer und Söhne.

WERBUNG

Die Ukraine steht kurz vor dem Eintritt in ihr drittes Kriegsjahr. Es scheint, als habe sich die Bevölkerung mit der Aussicht auf einen lang anhaltenden Konflikt abgefunden.

Das Parlament debattiert einen neuen und umstrittenen Gesetzentwurf zur Mobilmachung. Er schlägt 36 Monate aktiven Dienst vor.

Ehefrauen, Mütter und Großmütter verstärken ihre Proteste und fordern eine Verkürzung auf 18 Monate für diejenigen, die an der Front kämpfen, um eine Rotation und die Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Sie wollen, dass mehr Männer mobilisiert werden, aber für eine kürzere Zeit. Am diesem Dienstag gingen sie in Kiew auf die Straße, wie Antonina Danylevich, Ehefrau eines ukrainischen Soldaten:

„Mein Mann war in der Kampfzone – seit 2 Jahren. In dieser ganzen Zeit hatte er nur 30 Tage Urlaub. Und ihre Einheit war nur sechs Wochen nicht an der Front. Das war's. Unsere Männer sollten durch jemanden ersetzt werden, sie sollten Zeit zum Ausruhen haben, wenn sie zurückkommen wollen. Wir wollen, dass der Krieg weitergeht, bis wir die Gebiete in den Grenzen von 1991 zurückerobert haben.“

Taiisia, Ehefrau eines ukrainischen Soldaten, erzählt: „Ich habe einen Sohn. Er ist drei Jahre alt. Die meiste Zeit seines Lebens war sein Vater nicht zuhause. Und das hat seine Auswirkungen auf ihn. Es geht nicht darum, den Krieg zu beenden. Es geht darum, dass die Jungs ihre staatsbürgerlichen Pflichten erfüllen. Wie jeder andere Bürger unseres Landes, sollten die Jungs aber nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben.“

Nina, Großmutter eines ukrainischen Soldaten, sagt: „Die Jungs haben vom ersten Tag an gekämpft, es gibt keinen Ersatz für sie, es gibt viele Tote. Die Jungs sind erschöpft. Wir brauchen klare Bedingungen für den Dienst, die Mobilisierung, kurze Fristen. Es wird mehr Leute geben, die sich mobilisieren lassen wollen. Sie werden wissen wollen, dass sie nach Hause zurückkehren können. Dass es nicht bis zum Ende des Krieges ist… Wer überlebt, wird zurückkehren.“

Wenn das neue Gesetz die Freiwilligen wieder motiviert, könnten mehr Wehrpflichtige nach Hause zurückkehren.

Das ukrainische Militärkommando sagt, es brauche 500.000 neue Rekruten, um die Truppen zu verstärken, Verluste zu ersetzen und denjenigen, die seit zwei Jahren an der Front sind, etwas Erleichterung zu verschaffen.

Die Frauen, die hier demonstrieren, wie immer mehr Familien in der Ukraine, glauben, dass eine Verkürzung der aktiven Dienstzeit die Moral nur stärken und die Chancen auf einen Sieg erhöhen kann.