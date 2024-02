Von Euronews mit AP

Das israelische Militär hat ausländische Journalisten eingeladen, ein angeblich ausgedehntes Netz von Hamas-Tunneln unter dem Hauptsitz des UN-Hilfswerkes für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu inspizieren.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Tunnel unter dem Hauptsitz des UN-Hilfswerkes für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) in Gaza-Stadt entdeckt.

Die Enthüllung der Tunnel markiert das jüngste Kapitel in Israels Kampagne gegen die UN-Agentur, die es Zusammenarbeit mit der Hamas beschuldigt.

Jüngste israelische Anschuldigungen, wonach ein Dutzend der gut 30.000 Mitarbeiter an dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt waren, haben die Agentur in eine finanzielle Krise gestürzt, nachdem wichtige Geberstaaten ihre Finanzierung aussetzten und Untersuchungen einleiteten.

Die israelische Armee lud am Donnerstag Journalisten zur Besichtigung des Tunnels ein.

Es konnte nicht endgültig bewiesen werden, dass militante Hamas-Kämpfer in den Tunneln unter der UNWRA-Einrichtung operierten, aber es zeigte, dass zumindest ein Teil des Tunnels unter dem Innenhof der Einrichtung verlief. Das Militär erklärte, dass das UNRWA-Hauptquartier die Tunnel mit Strom versorgte.

Die UNWRA sagt, sie habe keine Kenntnis von den unterirdischen Einrichtungen gehabt, aber die Ergebnisse verdienten eine "unabhängige Untersuchung", die die Organisation aufgrund des andauernden Krieges aber nicht durchführen kann.

Ein israelischer Soldat rennt durch ein kraterartiges Loch, das zu einem Tunneleingang zum UNRWA-Gelände führt, wo das Militär Tunnel unter der UN-Einrichtung entdeckte. SERGEI GRITS/AP

Mindestens 44 Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

Bei israelischen Luftangriffen wurden am Samstag mindestens 44 Palästinenser - darunter mehr als ein Dutzend Kinder - in Rafah im südlichen Gaza-Streifen getötet. Wenige Stunden zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, er habe das Militär gebeten, die Evakuierung von Hunderttausenden von Menschen im Vorfeld einer Invasion durch Bodentruppen zu planen.

Netanjahu nannte weder Einzelheiten noch einen Zeitplan, aber die Ankündigung löste Panik und Warnungen von Diplomaten aus.

Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind in Rafah zusammengepfercht, viele, nachdem sie den israelischen Evakuierungsbefehl befolgt hatten, der nun zwei Drittel des Gebiets umfasst. Es ist nicht klar, wohin sie als nächstes fliehen könnten.

Nach israelischen Angaben ist Rafah, das an Ägypten grenzt, die letzte verbliebene Hochburg der militanten Hamas-Gruppe im Gazastreifen.

Palästinenser trauern um Angehörige, die am Samstag, den 10. Februar 2024 bei der israelischen Bombardierung in Rafah im Gazastreifen getötet wurden. SERGEI GRITS/AP

Der Konflikt weitet sich weiter aus

Eine israelische Drohne schlug am Samstag in der Nähe der südlibanesischen Hafenstadt Sidon in ein Auto ein. Bei dem Angriff wurden mindestens zwei Menschen getötet und zwei weitere verwundet, wie libanesische Sicherheitsorgane mitteilten.

Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas, ein Drohnenangriff im vergangenen Monat, bei dem drei US-Soldaten im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze getötet wurden, und Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen auf Schiffe, die das Rote Meer passieren.

Der Drohnenangriff in der Nähe der Küstenstadt Jadra fand etwa 60 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt statt und war damit einer der am weitesten entfernten Angriffe im Libanon seit Ausbruch der Gewalt.

Ein israelischer Sicherheitsbeamter, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagte, das Ziel des Angriffs in Sidon sei der Hamas-Funktionär Basel Saleh gewesen, der "in unbekanntem Ausmaß" verletzt worden sei. Der Beamte sagte, Saleh sei für die Anwerbung neuer Hamas-Rekruten im Gazastreifen und im Westjordanland verantwortlich.