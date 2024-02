Dies ist die Geschichte von Hobbit und Mariachi, zwei Finnen, die sich als Freiwillige zum Kampf in der Ukraine gemeldet haben, wo die brutale russische Invasion sie sehr berührt hat.

Wir schreiben den März 2022.

Die russischen Streitkräfte belagern die ukrainische Stadt Mariupol und beschießen sie von Kriegsschiffen im Asowschen Meer aus. Die Truppen des Kremls befinden sich immer noch gefährlich nahe an der Hauptstadt Kiew, während aus Buka die ersten schrecklichen Berichte über Massentötungen auftauchen.

Hobbit kam in der Ukraine an, als sich der Krieg um ihn herum ausbreitete.

"Am Anfang war das alles neu für mich, und ich war sehr nervös. Und ich war mir sicher, dass es nach ein oder zwei Monaten keine Regierung mehr geben würde."

Hobbit - der aus Sicherheitsgründen nur sein Rufzeichen und nicht seinen richtigen Namen verwendet - ist einer von schätzungsweise hundert Finnen und Hunderten anderer ausländischer Kämpfer, die ihr Leben aufgaben, um sich gegen die russischen Invasoren zu wehren.

Für viele Menschen in Finnland erinnert der Krieg in der Ukraine an die nicht allzu ferne Vergangenheit ihres Landes, als Stalins Streitkräfte im November 1939 unter falscher Flagge einen Grenzposten beschossen und dies den Finnen als Vorwand für eine Bodenoffensive anlasteten.

Der berühmte russische Komponist Dmitri Schostakowitsch erhielt den Auftrag, neue Musik zu schreiben, die gespielt werden sollte, wenn die siegreichen sowjetischen Truppen durch die Straßen Helsinkis marschierten, um eine Marionettenregierung zu installieren - eine Geschichte, die sich mit Berichten aus dem aktuellen Krieg deckt, wonach die russischen Streitkräfte angewiesen wurden, ihre Uniformen für eine Siegesparade in Kiew einzupacken.

Im kurzen 105-tägigen Winterkrieg hatte Finnland den Sowjets schwere Verluste zugefügt, war aber schließlich gezwungen, Gebiete aufzugeben und Reparationen zu zahlen. Das Ergebnis und die Zehntausenden von Binnenvertriebenen, die aus dem annektierten Karelien in das eigentliche Finnland zogen, lassen die heutige Situation in der Ukraine vielen Finnen erschreckend vertraut erscheinen.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, wie es passiert ist, aber ich habe den Krieg beobachtet, und dann hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht etwas tun sollte, und ich saß zu Hause und genoss die kleinen Dinge des Lebens wie Zimtschnecken und IPA-Bier", erzählt Hobbit Euronews.

"Ich dachte, warum bleibe ich zu Hause und genieße das, während 18-Jährige in der Ukraine ohne viel Training in den Krieg ziehen müssen: Das ist das Gewehr, so schießt man, und schon kann es losgehen. Aber ich habe eine Ausbildung."

Wie die meisten finnischen Männer hat auch Hobbit seinen Wehrdienst beim Militär abgeleistet, obwohl er sagt, dass es ihm damals nicht viel Spaß gemacht hat, zu viele Regeln und Einschränkungen.

Ob neun Monate Grundausbildung ihn wirklich auf den Krieg vorbereitet haben, ist eine andere Frage.

"Natürlich kann keine Ausbildung mit dem Krieg gleichgesetzt werden. Aber ich hatte einen Vorteil, denn die finnische Armee hat schon immer für den Kampf gegen Russland trainiert, und so wurde mir beigebracht, wie man überlebt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dachte, ich sollte mitkommen, denn wir haben Wissen zu teilen."

Hobbit's Familie war sich weniger sicher, ob er sich freiwillig in der Ukraine melden sollte: "Sie waren überhaupt nicht begeistert. Aber am Ende haben wir diskutiert, und ich habe meine Meinung gesagt. Ich wäre enttäuscht von mir selbst, wenn ich nicht gehen würde. Es geht um mein Leben. Wenn ich sterbe, ist das meine Entscheidung."

Leopard Panzer Euronews Grafik

Es ist September 2022.

Russland annektiert illegal Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja, und Wladimir Putin kündigt eine "Teilmobilisierung" von 300.000 Soldaten für den Kampf in der Ukraine an. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Dinge nicht so laufen, wie der Kreml es geplant hat, und die Einberufung löst einen Massenexodus russischer Männer im wehrfähigen Alter aus, die versuchen, der Wehrpflicht zu entgehen.

Hobbit kämpft an vorderster Front in der kleinen Stadt Petropawliwka in der Nähe von Kupiansk.

Zusammen mit einem anderen finnischen Freiwilligen ist er zur Feuerunterstützung eingeteilt.

"Ich hatte ein schweres Maschinengewehr, das aus einem russischen Panzer gestohlen worden war, und meine Aufgabe war es, mich zu bewegen und den Vormarsch durch die Stadt zu decken", erinnert er sich.

Die beiden gingen in der Nähe einer Kreuzung in Stellung, wo die vorrückenden ukrainischen Truppen auf offenem Gelände ungeschützt waren. Hobbit hatte gerade sein Gewehr in eine behelfsmäßige Schussposition gebracht, als sie einige hundert Meter entfernt einen russischen BMP-2M - einen Schützenpanzer - entdeckten.

"Ich dachte, es gäbe eine kleine Chance, ein kritisches System zu treffen, um den BMP außer Gefecht zu setzen. Oder wenn ich ihn von der Seite treffe, könnten die Kugeln tatsächlich durchkommen, also begann ich, den BMP zu beschießen und schaffte es, drei Munitionsgürtel in das Fahrzeug und die absteigenden Infanteristen zu schießen."

Warnung: Durchgehend möglicherweise verstörende Bilder und Beschimpfungen. Video der Körperkamera von Hobbits Verletzung, September 2022 / Bildnachweis: @Eygenero

Hobbit feuerte gerade den dritten Gürtel ab, als die Kugeln durch die Luft zischten. Er hatte sich so sehr auf das Hauptziel konzentriert, dass er den russischen Scharfschützen nicht bemerkte. Ein Schuss traf ihn tief in die Wade, bohrte sich tief in seinen Fuß, zertrümmerte Knochen und durchtrennte Sehnen.

Das Video einer am Körper getragenen Kamera zeigt das Geschehen an diesem Tag in Echtzeit und fängt den Moment ein, in dem Hobbit getroffen wird. Er schreit vor Schmerzen und flucht auf Finnisch, einer Sprache, die sich gut für Obszönitäten eignet. Sein Kamerad ruft einen Krankenwagen, und bald taucht ein weiterer ausländischer Kämpfer in einem Geländewagen auf. Hobbit wird kurzerhand auf den Rücksitz gepackt, sein Fuß ist bandagiert, und weggefahren.

Nach einem Monat in einem ukrainischen Krankenhaus wird er nach Finnland verlegt, wo ihn seine Familie zum ersten Mal seit seiner Verletzung besucht.

"Sie waren schockiert. Es wurden nicht viele Worte gesprochen, aber viele Tränen."

Finnischer Freiwilliger 'Mariachi' Euronews Grafik

Wenn Hobbit einer der ersten finnischen Freiwilligen war, die in der Ukraine auftauchten, dann ist Mariachi einer der jüngsten. Er ist erst seit ein paar Monaten in dem Land.

Der Spitzname, sagt er, ist eine Anspielung auf seine lateinamerikanische Herkunft.

Während seines Auslandsstudiums half der 22-Jährige bei Pro-Ukraine-Veranstaltungen auf dem Campus mit, wusste aber, dass er mehr tun wollte - viel mehr.

"Es war mein zweites Jahr an der Universität und ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich war in der Schule, aber in meinem Kopf verfolgte ich die Nachrichten über das, was an der Front passierte. Zu Beginn des letzten Sommers beschloss ich, dass ich gehen wollte. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich hierher kam, ich musste mich vorbereiten.

Die Idee, in die Ukraine zu gehen, brachte er erstmals fünf Monate vor der endgültigen Abreise mit seinem Vater ins Gespräch.

"Ich habe ihm gesagt, was ich vorhatte, aber er hat es nicht so gut aufgenommen. Etwa einen Monat vorher habe ich es meinen Freunden erzählt. Sie versuchten, mich davon abzuhalten und mich zu überreden, nicht zu gehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man gute Freunde hat. Niemand hat mir gesagt, dass es eine gute Idee ist, aber ich wäre nicht hier, wenn ich auf sie gehört hätte", sagt Mariachi von seinem Stützpunkt außerhalb Kiews, wo er mit einem Aufklärungszug trainiert.

Im Gegensatz zu den ersten Wellen ausländischer Freiwilliger, die nach dem Zufallsprinzip eintrafen und entweder in der Internationalen Brigade dienten oder unabhängiger operierten, dient Mariachi direkt in einer ukrainischen Einheit.

"Die ukrainischen Kommandeure wollen gute internationale Soldaten in ihren Einheiten, und mein Kommandeur hat aktiv finnische Soldaten hier und Reservisten in Finnland rekrutiert."

Das hat den Vorteil, dass die ukrainischen Einheiten neue Soldaten bekommen, die bereits über eine bessere Ausbildung verfügen als die ukrainischen Rekruten: "Diese Jungs sind kampferprobt, sie wissen, wie man da draußen in den Schützengräben funktioniert, aber sie sind Zivilisten, die aus der Not heraus Soldaten wurden, sie sind keine ausgebildeten Armeeangehörigen. Der durchschnittliche ukrainische Soldat bekommt nicht viel Ausbildungszeit."

Ein Mitsubishi Pajero und von Your Finnish Friends beschaffte Werkzeuge für einen finnischen freiwilligen Kämpfer in der Ukraine

Eine Sache, auf die sich Mariachi und die anderen finnischen Kämpfer in der Ukraine verlassen können, ist das beneidenswerte Netzwerk, das zu Hause zu ihrer Unterstützung aufgebaut wurde.

Kasper Kannosto von der Wohltätigkeitsorganisation Your Finnish Friends erklärt, dass sie seit 2022 Material im Wert von über 350.000 Euro gekauft und Sachspenden wie Autos und Ausrüstung im Wert von 100.000 Euro erhalten haben.

Auf der Einkaufsliste stehen unter anderem Verteidigungsausrüstung, Nachtsichtgeräte, Kleidung für kaltes Wetter, Socken, Generatoren, Pick-up-Trucks, Lieferwagen und Werkzeuge.

"Wir legen den Paketen auch finnische Schokolade und Kaffee bei", fügt er hinzu.

Mariachi wartet auf eine bestimmte Marke von Stiefeln, die ihm gefällt und die bald über die Helsinki-Kiew-Lieferpipeline eintreffen sollte, und bezeichnet den Dienst als "entscheidend" für die Versorgung der finnischen Kämpfer mit der von ihnen benötigten Ausrüstung.

"Ich diene in einem Aufklärungszug, und wenn man keine Nachtsichtbrille hat, ist man aufgeschmissen. Das ist die Realität hier. Und selbst ein gutes, billigeres Nachtsichtgerät kann 4.500 oder 5.000 Euro kosten, was drei bis vier Monaten Sold entspricht", sagt er.

Raketenwerfer der Volksrepublik Donetsk bei Panteleimonivka Euronews Grafik / Associated Press

Es ist März 2023.

In der östlichen Stadt Bakhmut toben erbitterte Kämpfe, die so viele Opfer fordern, dass die Stadt den grimmigen Spitznamen "Fleischwolf" trägt. Die Ukraine erhält ihre erste Lieferung von schweren westlichen Panzern: Challenger aus Großbritannien und Leopard aus Deutschland, während Wladimir Putin ankündigt, taktische Atomwaffen nach Weißrussland verlegen zu wollen.

Hobbit ist auch wieder in der Ukraine, obwohl sein Fuß noch immer nicht verheilt ist, so dass er einen Stock braucht, um sich fortzubewegen, was ihn für Monate auf einen Schreibtischjob in der Logistik beschränkt, während er seine Verletzung auskuriert, um wieder in Kampfform zu kommen.

Es dauert weitere sechs Monate, bis er wieder laufen kann, und als er 5 km zurücklegen kann, wird er in der Nähe von Bakhmut eingesetzt - einer Ruinenstadt, in der der "Erfolg" von Haus zu Haus und Dorf zu Dorf gemessen wird. Winzige, schrittweise Fortschritte, die nichts anderes bewirken, als die Moral zu schwächen und die Zahl der Toten auf beiden Seiten zu erhöhen.

Es ist Oktober 2023.

Bei diesem Einsatz ist Hobbit der Anführer eines Maschinengewehrteams, das südlich von Bakhmut angreift. Sie befinden sich in den Bäumen und nähern sich den feindlichen Stellungen, als die russische Artillerie sie unter Beschuss nimmt.

"Unser gesamtes Angriffselement wurde von der Artillerie getroffen, nur ich und ein paar andere blieben unverletzt", erinnert er sich mit Grausen.

"Der Angriff wurde abgebrochen und wir verbrachten die nächsten sechs oder sieben Stunden mit der Evakuierung der Verwundeten. Als wir zurückkehrten, um den letzten Verwundeten zu holen, holten wir ihn auf der Bahre ab, und die Artillerie schlug neben uns ein."

Hobbit wurde zum zweiten Mal verletzt, mit Schrapnellsplittern in Schulter und Arm. Wegen des eindringenden russischen Artilleriefeuers konnten sie sich nicht in Sicherheit bringen und auch den letzten schwer verletzten Soldaten nicht transportieren. In einem Schützenloch eingeklemmt, warteten sie stundenlang, bis sie endlich herauskonnten.

Nach einem Monat im Krankenhaus beantragte Hobbit die Versetzung zu einer ukrainischen Einheit, wurde aber in der Zwischenzeit als vorübergehender Zugführer eingesetzt: "In dieser Rolle habe ich es nur drei Wochen ausgehalten, kein toller Job. Es gab sehr wenig Schlaf und eine Menge Stress und Verantwortung, zumindest was die Kämpfe in Bakhmut betraf."

"Am Ende habe ich an meinem letzten Tag nur noch geweint, dass ich das nicht mehr kann. Zum Glück konnte ich mir eine Auszeit nehmen."

Finnischer Freiwilliger 'Hobbit' vor Karte und Flagge der Ukraine Euronews Grafik

Es ist Februar 2024.

Der Konflikt ist weitgehend zum Stillstand gekommen, und die russischen und ukrainischen Streitkräfte haben sich in ihren Stellungen verschanzt. Der Krieg reicht zunehmend über die Grenzen der Ukraine hinaus: Russische Ölraffinerien werden von Kiewer Drohnen angegriffen, während westliche Länder zögern, mehr Militärhilfe zu schicken, die von den Soldaten an der Front dringend benötigt wird.

"Ich spüre die Auswirkungen der schwindenden Unterstützung in den letzten Monaten. Deutschland hält seine Taurus-Marschflugkörper zurück, und Europa leistet nicht so viel Hilfe, wie es sollte", sagt Hobbit.

"Am Anfang waren wir den Russen zahlenmäßig so unterlegen, dass wir, wenn wir Beobachtungsposten sahen und Artillerie anforderten, nichts hatten."

"Die Offensive in Charkiw hat das geändert, wir haben mit den Russen gleichgezogen. Aber seit einem Monat ist es wieder umgekehrt, die Russen beschießen uns mit mehr Artillerie", sagt er.

Wie lange will er noch in der Ukraine bleiben, sein Leben für ein fremdes Land riskieren und dem Tod ausweichen?

"Ich hoffe, dass ich nicht für immer hier sein werde. Aber auf jeden Fall bis zum Sieg."

"Der Gedanke an ein normales Leben scheint jetzt unmöglich. Es ist schwer, sich ein Leben danach vorzustellen."

"Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eine Party an dem Tag, an dem wir gewinnen. Aber was danach kommt, weiß ich nicht. Es ist nur eine Wolke."