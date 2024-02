Von Ambassador Mark Wallace, Dr Hans-Jakob Schindler

Der globale Konsens, dass humanitäre Arbeit unverzichtbar ist, gibt die Ebene moralischer Überlegenheit allzu leicht auf, oft mit verheerenden Folgen. Es ist an der Zeit, diese Ebene zurückzugewinnen, schreiben Botschafter Mark Wallace und Dr. Hans-Jakob Schindler.

Die Beweise, die UNRWA-Mitarbeiter in die Terroranschläge vom 7. Oktober verwickeln, dürften niemanden überraschen, der die Tätigkeit des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge aufmerksam verfolgt hat.

Die Anschuldigungen, dass einige UNRWA-Mitarbeiter in Wirklichkeit Hamas-Aktivisten waren, sind nur die jüngste Variante eines viel größeren Problems, das den internationalen Hilfssektor plagt.

Ein verblüffender Mangel an Überwachung und Regulierung humanitärer Gelder in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass unzählige Milliarden an Steuergeldern in die Kassen von Terroristen geflossen sind.

Die Hilfsorganisationen mögen sich zwar vor der von ihnen als lästig empfundenen "Bürokratie" sträuben, doch sind strenge Aufsicht und Transparenz in der Tat von grundlegender Bedeutung für die humanitäre Arbeit: Sie stellen sicher, dass die Hilfe bei den Bedürftigen ankommt und nicht an extremistische und terroristische Gruppen weitergeleitet wird.

Die Behauptung, nichts zu wissen, wird immer unglaubwürdiger

Jahrelang hat das UNRWA böswilligen Akteuren Unterschlupf gewährt, die nicht an einer friedlichen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts interessiert waren.

Einem vom israelischen Geheimdienst vorgelegten Dossier zufolge ist jeder zehnte Mitarbeiter ein terroristischer "Agent".

Etwa 23 Prozent der männlichen UNRWA-Mitarbeiter in Gaza haben Verbindungen zur Hamas oder zum Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), verglichen mit 15 Prozent der männlichen Gazaner insgesamt. Und 49 Prozent haben angeblich "enge Verwandte", die ebenfalls Verbindungen zur Hamas oder zum PIJ haben.

Die Behauptungen des UNRWA, es habe keine Kenntnis von dem riesigen Netz von Hamas-Tunneln unter Schulen und Krankenhäusern gehabt, die mit Milliarden von Dollar an umgeleiteten Hilfsgeldern finanziert wurden, werden immer unglaubwürdiger.

Die Realität ist, dass das UNRWA bei der Finanzierung von humanitärem Terror keineswegs die Ausnahme ist. In der Welt der internationalen Hilfe ist das vielmehr ein Berufsrisiko.

Ein israelischer Soldat rennt durch ein kraterähnliches Loch, das den Weg zu einem kleinen Tunneleingang zum UNRWA-Gelände freigibt, in Gaza, Februar 2024 AP Photo/Ariel Schalit

Mehrere UNRWA-Mitarbeiter haben sich im Laufe der Jahre als Terroristen oder Funktionäre terroristischer Organisationen entpuppt, darunter der PIJ-Raketenbauer Awad al-Qiq, der ehemalige Hamas-Innenminister Said Siam und Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, ein Selbstmordattentäter, der 2009 in Afghanistan sieben CIA-Mitarbeiter tötete.

Am 7. Oktober halfen 12 UNRWA-Mitarbeiter der Hamas bei der Durchführung des Massakers oder unterstützten die Gruppe im Anschluss an den Anschlag.

Dem Dossier zufolge nahm einer der Mitarbeiter eine Frau als Geisel, ein anderer verteilte Munition, und ein dritter beteiligte sich an einem Massenmord in einem israelischen Kibbuz.

Dieser Fall ist keine Ausnahme

Wie konnte es dazu kommen, dass Mitarbeiter von Hilfsorganisationen eine Rolle beim schlimmsten Massaker an Juden seit dem Holocaust spielen?

Tatsache ist, dass das UNRWA bei der Finanzierung von "humanitärem Terror" keineswegs die Ausnahme ist. In der Welt der internationalen Hilfe ist das vielmehr ein Berufsrisiko.

In den 1990er Jahren schikanierten und beraubten die Taliban regelmäßig Hilfsorganisationen. Auch das derzeitige Taliban-Regime nutzt ein Netz von Scheinorganisationen vor Ort, um Hilfsgelder abzuzweigen.

Anfang der 2000er Jahre wurde berichtet, dass die Al-Qaida-Mitgliedsorganisation al-Shabaab in Somalia so viel internationale Hilfe abgeschöpft hatte, dass sie ein "Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe" einrichtete und von Hilfsorganisationen eine "Registrierung" verlangte.

Vor Ort ist es unwahrscheinlich, dass jeder Cent, der einer militanten Gruppe überlassen wird, die erklärten humanitären Ziele erreicht und, wie im Fall des UNRWA, den Konflikt, den es zu lindern versucht, sogar noch verschärft.

Palästinensische Kinder spielen Fußball vor dem Tor eines Lebensmittelverteilungszentrums der Vereinten Nationen in Gaza-Stadt, Februar 2009 ADEL HANA/AP2009

Mehrere Jahre später erpresste al-Shabaab weiterhin Hilfslieferungen durch Straßensperren und sogenannte "Steuern".

Im Jahr 2018 wurde bei einer Teilprüfung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) festgestellt, dass etwa 700 Mio. USD (649 Mio. EUR) aus Steuergeldern finanzierter Programme im Irak und in Syrien nicht ordnungsgemäß geprüft worden waren.

Im selben Jahr wurden mehrere Dutzend Einzelpersonen und Organisationen, die USAID-Mittel in der Region erhalten hatten, auf eine schwarze Liste gesetzt und Mittel in Höhe von über 200 Mio. USD (185,5 Mio. EUR) eingefroren.

Die Huthi-Rebellen im Jemen unterdrücken fast alle internationalen Hilfslieferungen in den von ihnen kontrollierten Gebieten; sie haben eine "humanitäre" Agentur, den Obersten Rat für die Verwaltung und Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und der internationalen Zusammenarbeit (SCMCHA), eingerichtet, die ausdrücklich dem Zweck dient, die Hilfe für ihre eigenen militanten Ziele umzuleiten. Die Ergebnisse waren für die jemenitische Bevölkerung katastrophal.

Entscheidungen, die nicht gut gealtert sind

Bei der Regulierung der Hilfe geht es nicht nur darum, Sicherheitsbedenken zu zerstreuen. Vor Ort ist es unwahrscheinlich, dass jeder Cent, der einer militanten Gruppe überlassen wird, die erklärten humanitären Ziele erreicht, und, wie im Fall des UNRWA, den Konflikt, den er zu lindern versucht, sogar verschärft.

Erst vor zwei Jahren nahm die Regierung Biden die Finanzierung des UNRWA wieder auf, weil sich die Organisation zu "Transparenz, Rechenschaftspflicht und Neutralität" verpflichtet hatte.

Palästinenser:innen protestieren vor den Büros des UNRWA im Westjordanland in Beitunia gegen die Aussetzung der Mittel mehrerer Geberländer für das Hilfswerk, Februar 2024 AP Photo/Nasser Nasser

Mehrere europäische Regierungen, darunter auch Deutschland, erhöhten nach den Anschlägen vom Oktober sogar die Mittel für das UNRWA.

Diese Entscheidungen sind offensichtlich nicht gut gealtert. Aber sie sind das Ergebnis eines ständigen Stroms von Argumenten von humanitären Helfern und Hilfsorganisationen, die behaupten, dass Verordnungen und Sanktionen, selbst mit humanitären Ausnahmen, ihre Arbeit nur behindern.

Diese Haltung ist gefährlich abweisend, wie der ehemalige UNRWA-Generalberater James Lindsay in einem Bericht von 2009 schrieb: "Das UNRWA hat nur sehr wenige Schritte unternommen, um Terroristen in seinen Reihen aufzuspüren und zu eliminieren, und überhaupt keine Schritte, um Mitglieder von Terrororganisationen wie der Hamas daran zu hindern, sich ihm anzuschließen."

Wir können die Ebene moralischer Überlegenheit nicht länger aufgeben

Brutale Terrorgruppen und extremistische Regime werden humanitäre Gelder immer als eine Art Sparschwein zur Stärkung ihrer eigenen Macht betrachten.

Eine wirksame Aufsicht, Haushaltstransparenz, vollständige Berichtspflichten sowie interne und externe Kontrollen sind unverzichtbare Elemente, um sicherzustellen, dass entstehende Probleme frühzeitig erkannt werden, die Abzweigung von Hilfsgeldern eingedämmt wird und Leitplanken vorhanden sind, die verhindern, dass internationale Helfer in Terrorgruppen oder Anschläge verwickelt werden.

Trotz der Kritik des Hohen Vertreters der EU für auswärtige Angelegenheiten haben neben den USA nun auch mehrere europäische Länder ihre Zahlungen an das UNRWA ausgesetzt. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Der weltweite Konsens, dass humanitäre Arbeit unverzichtbar ist, gibt allzu leicht die Ebene moralischer Überlegenheit auf, oft mit verheerenden Folgen.

Es ist an der Zeit, diese Ebene zurückzuerobern, ohne die humanitäre Hilfe zu lange als Deckung für die schlimmsten Terroranschläge gedient hat.

Botschafter Mark Wallace ist CEO und Dr. Hans-Jakob Schindler ist Senior Director beim Counter Extremism Project.

