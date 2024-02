Bei der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem Super Bowl-Gewinn kam es zu einer Massenschießerei. Mindestens eine Person wurde getötet und 21 weitere verletzt, darunter 9 Kinder.

Nach ihrem Sieg gegen die San Francisco 49ers am Wochenende, haben Fans und Teammitglieder bei einer Parade in der Großstadt im Westen des Staates Missouri, gefeiert. Die Siegesparade der Super-Bowl-Gewinner in Kansas City wurde dann allerdings frühzeitig durch eine Schießerei beendet. Die Schießerei war laut dem Gun Violence Archive die 48. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr.

Eine Person getötet, 21 weitere verletzt

Laut Angaben der Polizei wurden bei der Schießerei eine Person getötet und 21 weitere verletzt, darunter neun Kinder. Die Schüsse sind gefallen, als einige der Teammitglieder noch auf der Bühne waren. Mittlerweile hat der Radiosender KKFI aus Kansas City bestätigt, dass die Moderatorin Lisa L., bei der Schießerei getötet wurde.

In einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite bestätigte der Sender ihren Tod und schrieb, dass "diese sinnlose Tat eine wunderbare Person aus ihrer Familie und dieser Gemeinschaft in Kansas City genommen hat."

Das Publikum, das Team und Bürgermeister Quinton Lucas begaben sich in Deckung, als die Schüsse fielen sind.

In einer Pressekonferenz nach der Schießerei sagte Lucas, dass die Besucher der Parade nun ein Teil einer Statistik von zu vielen Amerikanern seien, die eine Massenschießerei erlebt haben oder damit verbunden waren.

"Ich hoffe, dass wir alle erkennen, dass das für uns alle äußerst problematisch ist", fügte er hinzu. Auf X drückte er zudem sein Beileid für die Angehörigen der Opfer aus, versicherte Unterstützung der Familien und betonte, dass das Land gegen Tragödien wie diese angehen muss.

Drei Verdächtigte bislang verhaftet

Die Polizei hat drei Verdächtige im Zusammenhang mit der Schießerei festgenommen. Bis jetzt gibt es noch kein Motiv und die Ermittlungen sind im Gange.

Die Krankenhäuser in der Umgebung gaben an, sowohl Schusswunden als auch Personen zu behandeln, die nicht angeschossen wurden. Diese haben mitunter andere Verletzungen erlitten, die durch die plötzliche Massenpanik verursacht wurden.

In einer Stellungnahme wurde zudem bestätigt, dass alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter, sowie die Familien der Kansas City Chiefs unverletzt und in Sicherheit sind.